Gloria Groove, "A Queda", atinge 200 milhões de views

Sucesso estrondoso! “A Queda”, single de Gloria Groove, atingiu mais uma conquista nesta quinta-feira (11) ao alcançar 200 milhões de visualizações em seu videoclipe, no YouTube, e se tornou o clipe mais assistido de sua carreira.

Dirigido por Felipe Sassi, o registro audiovisual apresenta homenagens a obras como American Horror Story, filmes do Zé do Caixão e a novela O Beijo do Vampiro. Com uma temática forte da atualidade, Gloria critica a “cultura do cancelamento” na música lançada em 2021, com composição da cantora com Pablo Bispo, Lukinhas e Ruxell.

Leia + sobre Famosos, artes e música

A música que faz parte do aclamado álbum “Lady Leste” possui certificado de diamante duplo no Brasil e entrou no ranking da revista Rolling Stone de melhores músicas já lançadas por drag queens no mundo, na sexta posição.

Gloria Groove em Portugal

Gloria Groove finaliza hoje, em Portugal, sua turnê europeia “ALÔ, ALÔ! Euro Tour 2024”, que passou por 10 países com sucesso de público. Em agosto, a cantora se apresenta no Festival Aceita, em Belém, e em setembro no Rock in Rio.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP