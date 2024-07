Nego Di vai preso por golpes de R$ 5 milhões

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu neste domingo 14, em Florianópolis (SC), o humorista e influenciador Nego Di.

Na última sexta-feira 12, ele foi alvo de uma operação do Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro.

Esposa de Nego Di também foi presa

A esposa do influenciador foi presa na sexta-feira acusada de participar do esquema. No caso dela, seriam golpes de R$ 2 milhões.

Leia Mais Notícias do Brasil

Segundo a RBS, porém, a prisão preventiva decorre de outra investigação, desta vez por estelionato. A apuração, em curso desde 2022, aponta que ele é suspeito de lesar ao menos 370 pessoas com a venda de produtos que nunca foram entregues.

A investigação da Polícia Civil teria indicado que a movimentação financeira em contas bancárias ligadas ao humorista, em 2022, passou de 5 milhões de reais, de acordo com a afiliada da TV Globo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP