A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou “Companhia”) (B3: GOLL4 e NYSE: GOL),

uma das empresas aéreas líderes no Brasil e parte do Grupo Abra, anunciou hoje seus resultados consolidados do primeiro trimestre de 2024 (1T24). A Companhia se manteve focada em melhorar sua eficiência operacional, por meio de seu modelo de frota única e gerenciando cuidadosamente os yields buscando excelência na entrega de produtos de alta qualidade para seus clientes.

Todas as informações nesse release são apresentadas em Reais (R$), de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e com métricas ajustadas, disponibilizadas para possibilitar a comparabilidade desse trimestre com o mesmo período do ano anterior (1T23). Indicadores ajustados (recorrentes) excluem os gastos não recorrentes relacionados ao resultado do trimestre, e estão detalhados nas respectivas tabelas.

Celso Ferrer, Diretor Presidente, comentou: “O primeiro trimestre de 2024 foi marcado por melhora acentuada em nosso desempenho operacional, com EBITDA Ajustado do 1T de R$ 1,4 bilhão e margem EBITDA Ajustada de 30,3%, demonstrando nossa consistência e eficiência em nossa trajetória para recuperar o negócio. Março de 2024 nos viu voltar ao primeiro lugar como a companhia aérea mais pontual do Brasil (A15²) segundo a ANAC. Demonstramos forte execução contínua de nossa estratégia comercial, aliada às iniciativas das unidades de negócio Smiles e Gollog, o que nos permitiu entregar resultados sólidos. Também mantivemos uma abordagem disciplinada no controle de custos. Estou impressionado com a dedicação de nosso Time de Águias em melhorar continuamente nossos produtos e processos, o que aumenta nossa confiabilidade operacional e nos ajuda a continuar entregando valor aos clientes. Ao mesmo tempo, avançamos no processo de reestruturação da GOL supervisionado judicialmente nos EUA, incluindo a obtenção de compromissos de empréstimo DIP de US$ 1,0 bilhão (dos quais US$ 550 milhões foram sacados até o final do 1T24); a renegociação de acordos com uma maioria substancial das aeronaves sob arrendamento com arrendadores para garantir que a GOL tenha a capacidade adequada para continuar a atender nossos destinos atuais e avançar no plano de financiamento que sustentará o Plano de Reorganização independente”.

Sumário dos Resultados do 1T24 (vs. 1T23)