Você sabia que são necessários cuidados especiais na hora de eliminar os pelos corporais indesejados? Independente da região que será depilada ou aparada, é preciso seguir orientações antes e depois da depilação para garantir uma pele viçosa e livre de irritação.

A dermatologista Monalisa Nunes, que também é consultora de Philips Beauty e Philips Male Grooming, marcas de cuidados pessoais femininos e masculinos da Royal Philips, ensina algumas dicas para tornar a depilação mais eficaz.

● No dia anterior

A especialista explica que os cuidados devem iniciar no dia anterior ou pelo menos 12 horas antes da depilação. “A indicação é esfoliar gentilmente a região com um sabonete ou creme com partículas esfoliantes e, depois, hidratar o local com creme para área sensível. Para potencializar a hidratação, ainda é possível finalizar com óleo corporal ou óleo vegetal.”

Seja qual for o método de depilação escolhido, a esfoliação ajuda a desobstruir os folículos pilosos, removendo as células mortas da pele e reduzindo a probabilidade de pelos encravados.

● Evitar água quente

Durante a depilação, caso escolha um depilador ou um aparador que possa ser utilizado molhado, é importante atentar-se à temperatura da água. “Evite fazer a depilação molhada com água muito quente, pois a pele fica mais sensível e avermelhada, gerando maior irritação com o atrito da lâmina“, orienta a dermatologista.

● Pelos masculinos x femininos

E para quem acha que há diferença entre os pelos de mulheres e homens, a dermatologista esclarece o mito e reforça que os cuidados devem ser os mesmos.

“Não há diferença na estrutura do pelo de acordo com o sexo. O que acontece é que o folículo piloso está ligado a hormônios que costumam ser mais presentes em homens e que podem proporcionar um estímulo maior no crescimento, engrossamento e até surgimento de pelos em determinadas regiões. Por isso, geralmente, homens possuem mais pelos e de espessura mais grossa.”, explica.

● Hidratar, hidratar e hidratar

Por fim, cuidados após a remoção do pelo também são fundamentais para garantir uma pele macia e saudável. “Após remover o pelo, aplique um hidratante sem fragrância ou corantes artificiais na região para amenizar possíveis irritações.”, finaliza Monalisa.

● Livre para escolher

Todo mundo tem a liberdade de se depilar, ou não. Mas, se resolver fazê-lo, a escolha do método depilatório vai depender de cada pessoa, de suas preferências, corpo e rotina. As marcas Philips Beauty e Philips Male Grooming apresentam soluções indolores e práticas para a remoção de pelos de mulheres e homens, sem irritar a pele.

Confira a seleção de aparadores e depiladores que Philips oferece:

Ideal para virilha e regiões menores, como axilas, rosto e buço, o Aparador de Pelos Íntimos Bikini Genie (BRT383) tem lâminas de pontas arredondadas. Foi projetado para ser seguro e eficaz, evitando irritação e cortes. Possui cabeça raspadora, cabeça aparadora e pentes para estilos diferentes. É de tamanho pequeno e conta com cabo ergonômico que oferece uma pegada segura e confortável. Portátil, seu funcionamento é com duas pilhas AA.

Preço Philips: R$ 229,90

O aparador Philips Lady Shaver Series 6000 (BRL136): pode ser usado em qualquer área do corpo, com a pele seca ou molhada. Sua alta tecnologia 100% à prova d’água é uma solução prática e

eficaz, com lâminas flutuantes e pontas arredondadas que alcançam cada contorno do corpo cortando o pelo de forma superficial. Vem com quatro acessórios: esticador de pele, pente aparador, luva esfoliante e tampa de deslizamento. Seu tempo de uso é de até 40 minutos após uma carga de 10 horas, feita por meio de cabo USB – que reduz o desperdício e minimiza o número de adaptadores colocados no mercado.​ Preço Philips: R$ 429,90

O Depilador Elétrico Satinelle (BRE225) remove os pelos pela raiz sem puxar ou irritar a pele, garantindo uma pele lisinha e macia por semanas. Possui design ergonômico, barras na parte de trás para evitar o escorregamento durante a depilação. De uso a seco e com fio, o aparelho é bivolt.

Preço Philips: R$ 264,90

O Depilador Elétrico Epilator (BRE700) é equipado com a mais avançada tecnologia da Philips em depiladores, garantindo uma pele lisinha e macia por semanas. Com 2 velocidades, discos de cerâmica, luz embutida e 3 acessórios, remove com segurança os pelos pela raiz – inclusive os mais curtinhos – a seco ou no chuveiro (100% à prova d’água). Um dos diferenciais dos discos de cerâmica desse aparelho é que eles se movimentam 70.000 vezes por minuto. Isso significa que dá para cobrir uma área maior da pele e obter uma suavidade impecável por até 4 semanas. Além disso, conta com a luz embutida Opti-light, que garante a visibilidade de todos os pelos. É bivolt e de uso sem fio. Preço Philips: R$ 999,90.

Philips OneBlade (QP2724) chega com o cabo mais fino e ergonômico, cabo USB e embalagem sustentável. Acompanha 2 pentes de aparo, de 1 ou 3 mm. Com 8 horas de carregamento é possível utilizar o aparelho por até 30 minutos. 100% à prova d’água, o modelo é indicado para a região do rosto e para aparar pelos com comprimento entre 0,2 e 3 mm.

Preço Philips: R$ 244,74

O Aparador de pelos do corpo Philips (BG3007/01) raspa suavemente, projetado para proteger até mesmo as áreas sensíveis. A Série 3000 foi desenvolvida para eliminar os pelos sem prejudicar seu conforto. Possui pontas arredondadas e lâmina hipoalergênica para o conforto da pele, inclui um pente com uso bidirecional para um aparar natural de 3mm. Fácil de usar, 40 minutos de uso sem fio após 8 horas de carregamento, 100% a prova d’água com facilidade de limpar e usar dentro ou fora do chuveiro. Preço Philips: R$ 199,92

O Aparador Multifuncional Serie 3000 Philips (MG3721/77) é 7 em 1 e foi desenvolvido para um novo visual em qualquer dia da semana com este aparador completo e durável. Possui sete ferramentas de qualidade, que permitem que você crie com facilidade exatamente o estilo de barba e os penteados que você deseja. Lâminas auto afiadoras e é totalmente lavável. O kit vem com acessórios como aparador de pelos do nariz e orelhas, pentes para cabelo e corpo (9 e 3mm), pente ajustável para barba (3 a 7mm) e barba curta (1 e 2mm), além de bandeja organizadora. Tem autonomia de uso de 60 minutos sem fio e leva 16 horas para ter a carga completa. Preço Philips: R$ 249,90.

