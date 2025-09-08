Um novo golpe do INSS tem assustado moradores da região. Agora a prova de vida com crachá falso. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um alerta para os crachás falsos usados para entrar nas casas para se fazer a prova de vida do usuário.

Esse golpe é diferente daquele que é investigado na CPMI e que vitimou milhões de aposentados. Esse agora é voltado a atingir idosos que precisam provar que estão vivos.

Vídeo- novo golpe do INSS

Golpes relacionados ao INSS envolvem golpistas que se passam por servidores para obter dados pessoais, oferecendo falsas promessas de devolução de valores ou solicitando a realização de prova de vida ou biometria facial de forma indevida. A orientação é nunca fornecer informações pessoais ou bancárias, desconfiar de contatos por telefone, e-mail ou redes sociais, e verificar a veracidade das informações diretamente nos canais oficiais do INSS, como o site e aplicativo Meu INSS.



Principais tipos de golpes

Falsas cobranças e devoluções de valores: Golpistas entram em contato oferecendo a devolução de valores descontados indevidamente por associações, pedindo dados pessoais e bancários para realizar a “devolução”.

Prova de vida e Biometria Facial: Criminosos informam que o benefício será bloqueado e solicitam dados e fotos de documentos para evitar isso, ou enviam links para cadastro de biometria facial.

Crédito consignado indevido: Oferecem empréstimo consignado a aposentados e pensionistas antes mesmo da notificação oficial do benefício, resultando no superendividamento do segurado.

