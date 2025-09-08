É AMANHÃ O DIA DO CACHORRO-QUENTE (09/09): receita prática de Hot Dog Gratinado na Air Fryer

O Dia do Cachorro-Quente é a desculpa perfeita para fugir do tradicional e dar uma cara nova a esse clássico tão amado. “Que tal comemorar essa data com uma versão gratinada, preparada na Air Fryer?”, propõe a Chef Bru Calderon . A combinação do pão quentinho, salsicha suculenta e molho de tomate coberto por uma camada dourada de queijo transforma o clássico ‘dogão’ numa experiência ainda mais divertida e saborosa. “Além de rápida, essa receita traz aquele toque especial do queijo derretido e crocante, que deixa esse lanche ainda mais apetitoso”, revela a chef.

A Air Fryer garante a textura perfeita, sem precisar do forno convencional. O resultado é um lanche digno de celebração. Finalizar com ketchup e mostarda dá o toque clássico que todo mundo espera, mas com o plus do gratinado que surpreende na primeira mordiscada. “Essa versão é muito especial porque une simplicidade e criatividade. Em poucos minutos, você prepara um cachorro-quente diferente, prático e que impressiona”, finaliza a Chef.

INGREDIENTES:

– Pão de hot dog

– Salsichas

– Maionese

– Ketchup

– Mostarda

– Queijo ralado

– Molho de tomate

Modo de preparo:

– Corte o pão ao meio.

– Passe uma camada de molho de tomate e cubra com queijo.

– Coloque os pães no cesto da air fryer e disponha as salsichas no meio.

– Cubra com um pouco de queijo e programe para contar por 5 minutos, a 180ºC.

