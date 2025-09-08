Professora Juliana pede apoio a crianças com demandas de saúde mental em UBS

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a criação de Grupo Multiprofissional de Desenvolvimento Infantil para crianças com demandas de saúde mental de baixa complexidade nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Americana.

No documento, a autora explica que a indicação visa garantir atendimento de saúde mental para crianças nas UBSs dentro de uma linha de cuidado com participação do médico e ou enfermeiro da Estratégia Saúde da Família (ESF), com apoio de pediatra, profissionais de saúde mental e com a participação de profissionais dentro de uma ambiência adequada.

“Crianças com demandas de saúde mental de baixa complexidade são os casos mais comuns, envolvem dificuldades emocionais ou comportamentais leves e transitórias que se manifestam em sintomas como ansiedade leve, irritabilidade, desatenção, insegurança, dificuldades de socialização ou oscilações de humor. Esses casos estão normalmente associados a fatores do ambiente escolar, familiar ou social, e o acompanhamento profissional qualificado desses casos é essencial e tem caráter preventivo, uma vez que a ausência desse acompanhamento pode levar ao agravamento desses comportamentos e posterior patologização e medicalização”, comenta Juliana.

A autora destaca que a atenção aos pacientes durante a infância pode ser essencial ao crescimento saudável. “Esses fenômenos são crescentes nos últimos anos e devem ser evitados, seja porque comprometem o desenvolvimento das crianças, seja porque a patologização amplia os gastos públicos. Além disso, o acompanhamento de baixa complexidade estruturado a partir de políticas públicas consistentes é crucial para ampliar a qualidade de vida e bem-estar das famílias beneficiadas com esses serviços”, afirma.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 9, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

