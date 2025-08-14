Governo aposta em novas camisinhas pra atrair jovens

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição gratuita de dois novos modelos de camisinha. Além da tradicional, o Sistema Único de Saúde disponibilizará as versões texturizadas e fina. A novidade busca aumentar a adesão ao uso de preservativos e reforçar a prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de evitar gestações não planejadas.

Segundo a pasta, a diversificação da oferta aposta no estímulo ao uso contínuo e correto do preservativo, tornando-o mais atraente e atendendo às diferentes preferências da população.

O ministério explica que, entre as justificativas, houve queda no uso de preservativos, sobretudo entre jovens, conforme dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS/IBGE 2019) e por relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS/2024), além da baixa solicitação desses insumos por estados e municípios após a pandemia de covid-19.