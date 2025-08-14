Governo aposta em novas camisinhas pra atrair jovens

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição gratuita de dois novos modelos de camisinha. Além da tradicional, o Sistema Único de Saúde disponibilizará as versões texturizadas e fina. A novidade busca aumentar a adesão ao uso de preservativos e reforçar a prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de evitar gestações não planejadas.
Segundo a pasta, a diversificação da oferta aposta no estímulo ao uso contínuo e correto do preservativo, tornando-o mais atraente e atendendo às diferentes preferências da população.
400 milhões de camisinhas em 2025
A expectativa é de distribuição de 400 milhões de unidades em 2025. Até então, o SUS oferecia dois tipos de camisinha: a externa, feita de látex, e a interna, de látex ou borracha nitrílica.
No caso das ISTs, a ação integra a Estratégia de Prevenção Combinada, que associa diferentes métodos para ampliar a proteção contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Entre eles estão: uso de preservativos, gel lubrificante, profilaxias pré e pós-exposição (PrEP e PEP), diagnóstico e tratamento do HIV e de outras IST’s, vacinação e ações de promoção da saúde sexual e reprodutiva.