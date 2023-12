Governo Federal destina mais R$1 milhão para a saúde de Americana

Americana vai receber R$ 1 milhão destinados pelo Governo Federal para custeio da Atenção Especializada à Saúde. A área é responsável pelas unidades de CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Núcleo de Especialidades, Setor 192 (Atendimento Pré-Hospitalar) e PA (Pronto Atendimento) do bairro Antônio Zanaga.

“A habilitação que permite esse aporte é muito importante para nossa cidade. A Saúde é prioridade em Americana e buscamos ter acesso a todas as fontes de recursos possíveis para os investimentos necessários. Os atendimentos da Atenção Especializada se fortalecem dessa forma”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (20), conforme Portaria GM/MS n° 2.506, de 19 de dezembro de 2023, que habilita Estados e Municípios a receberem recursos de custeio para esta área da assistência.

“É com muita alegria que recebemos o anúncio de que Americana foi contemplada com a vinda dessa verba. Isso vai nos garantir melhor gestão dos recursos municipais empregados na área da Saúde, além de proporcionar melhorias no atendimento à população”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“É sempre muito bom podermos contar com mais esse recurso, o que certamente vai nos proporcionar maior incremento nos diferentes serviços da Atenção Especializada”, declara a diretora da Unidade de Atenção Especializada de Urgência e Emergência, Ana Rubia.

O recurso será repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, em parcela única, diretamente ao Fundo Municipal de Saúde.