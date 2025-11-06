A GrandVision by Fototica, uma das principais redes de varejo óptico do Brasil, fortalece a sua presença no interior paulista. A nova unidade no Americana Shopping abriu suas portas em 30 de outubro de 2025, data da inauguração do próprio empreendimento, e teve sua chegada oficializada na noite de terça-feira (4) com um coquetel especial, marcando sua estreia na cidade de Americana.

A nova loja traz aos clientes da região o peso de uma marca com mais de 100 anos de história no país e o respaldo do Grupo GrandVision, líder mundial no varejo óptico, que é parte do conglomerado EssilorLuxottica, a maior empresa de produtos ópticos do mundo.

História, Força Global e Foco no Consumidor

A trajetória da marca começou no Brasil em 1920, como Fotoptica. Em 2007, a empresa foi adquirida pela holandesa GrandVision B.V., líder global no setor, resultando na marca GrandVision by Fototica. Mais recentemente, em 2019, o Grupo GrandVision foi incorporado pela EssilorLuxottica, a maior empresa de produtos ópticos do mundo, que também é dona de marcas icônicas como Ray-Ban e Oakley.

Essa robusta história e a integração a um grupo que soma mais de 7.000 lojas em 44 países garantem à GrandVision by Fototica uma base sólida para inovar e manter o foco em seu principal diferencial: oferecer produtos de alta qualidade a preços acessíveis, democratizando o acesso à saúde visual.

Os Diferenciais para o Público de Americana:

A loja do Americana Shopping apresenta um ambiente moderno, com o conceito de autoatendimento que permite ao consumidor escolher seus óculos com liberdade, sempre assistido por uma equipe altamente qualificada.

● Consultoria Especializada: O time de vendedores ajuda os clientes a escolher óculos de acordo com a prescrição, tipo físico e estilo de vida. A marca também possui especialistas em lentes de contato (contatólogos) para garantir a melhor adaptação.

● Portfólio Global: A loja oferece um vasto mix de produtos, incluindo óculos solares, armações e lentes de contato, com mais de 20 grifes internacionais renomadas e marcas exclusivas desenvolvidas por designers europeus.

● Tecnologia de Ponta e Garantias: Com o know-how internacional, a rede investe em tecnologia e oferece garantias exclusivas, como a Garantia de Adaptação e a Garantia de Estética, um reflexo do compromisso com a satisfação do cliente.

“É com grande entusiasmo que chegamos a Americana, uma cidade em franco desenvolvimento no interior de São Paulo. Trazemos o legado de mais de um século da Fototica e a força de ser parte da EssilorLuxottica, o que nos permite oferecer produtos de excelência e atendimento diferenciado. Nossa missão é clara: garantir que os clientes de Americana e região tenham acesso às melhores soluções visuais com o padrão de qualidade global da GrandVision”, comenta o porta-voz da marca no Brasil.

A nova loja da GrandVision by Fototica está aberta e convida o público a conhecer seu vasto portfólio.

SERVIÇO

GrandVision by Fototica – Americana Shopping

Local: Americana Shopping

Endereço: AV. Nossa Senhora de Fátima, 2370 – Americana – SP.

