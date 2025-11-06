3ª Divisão do Futebol Amador de Nova Odessa joga final no domingo (9)

A disputa que define o grande campeão será entre Independente Jardim Alvorada e Unidos da Saideira no Campo do Progresso

Leia + sobre esportes

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realiza no próximo domingo (9/11), às 9h, a final da Terceira Divisão de Futebol Amador do município, no Campo do Progresso. A partida, que aconteceria no último sábado (1/11), precisou ser adiada devido às fortes chuvas que atingiram a cidade na última semana e deixaram o gramado sem condições de jogo. A disputa que define o campeão da segunda fase será entre Independente Jardim Alvorada e Unidos da Saideira.

“A expectativa das equipes é que no próximo domingo tenhamos uma grande festa do Futebol Amador, com o Campo do Progresso recebendo essa final em clima de confraternização e valorização do esporte local”, afirmou o secretário adjunto de Esportes, José Henrique Carvalho.

Balanço da competição

O Campeonato da Terceira Divisão de Futebol Amador de Nova Odessa 2025 chega à sua reta final coroando meses de disputa intensa entre 18 equipes. Organizada pela Prefeitura Municipal, a competição movimentou cerca de 500 atletas e contou com nove partidas por rodada, realizadas em seis campos municipais — São Jorge, Guarapari, Vila Azenha, Triunfo, Progresso e São Manoel, sempre com entrada gratuita para o público.

A primeira rodada, disputada em agosto, começou com grandes jogos e 26 gols marcados, mostrando o equilíbrio técnico da competição. Um dos destaques foi a goleada do HUR Rayo Vallecano sobre o Las Palmas por 6 a 2, no Campo do São Manoel. Pelo mesmo grupo, o Cristalândia F.C. venceu o União Santa Luiza por 4 a 0, enquanto Bárbaros e Inter Novaodessense empataram em 1 a 1.

Pelo Grupo A, o Unidos da Saideira iniciou sua trajetória com uma vitória por 1 a 0 sobre o Bandeirantes F.C., no Campo do São Jorge. Já o Independente Jardim Alvorada empatou sem gols com o Império, na Vila Azenha, e foi crescendo ao longo das rodadas, garantindo vaga na decisão após uma campanha consistente.

No Campo Guarapari, as semifinais da Terceira Divisão do torneio classificaram o Independente Jardim Alvorada, que aplicou uma goleada por 5 a 1 sobre o E.C. HUR Rayo Vallecano, enquanto o Unidos da Saideira venceu o Cristalândia F.C. por 3 a 1. Com os resultados, as duas equipes garantiram vaga na grande final.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP