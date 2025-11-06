Censo em São Paulo- Com apoio da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag) e do Laboratório de Informações Estratégicas Agroambientais do Instituto de Economia Agrícola (IEA), a Sabesp deu início ao Programa Brotar, o censo de saneamento rural que fará um levantamento de campo nos 371 municípios onde a Companhia atua.

Para colocar o projeto em prática, a Fundepag está recrutando recenseadores para atuar no Programa. A oportunidade é voltada a pessoas comunicativas, com facilidade em usar tecnologia, que possuam carro ou moto com CNH válida e queiram contribuir com políticas públicas voltadas ao campo. O contrato é autônomo, com início imediato e duração de até 90 dias.

A jornada é flexível, permitindo atuar em localidades rurais do próprio município ou na região para a qual a pessoa for designada.

A estimativa é que o mapeamento abranja mais de 820 mil domicílios, divididos em 20 frentes regionais, incluindo comunidades rurais, indígenas e quilombolas em todo o Estado. Após o censo, a Sabesp apresentará soluções sob medida para cada território, otimizando o acesso à água de qualidade e à rede de coleta e tratamento de esgoto.

Além de participar de uma iniciativa que fortalece o desenvolvimento rural e contribui com a sustentabilidade hídrica do Estado, o recenseador terá papel essencial na coleta de informações que vão orientar investimentos e melhorias nas comunidades rurais.

Para participar do processo seletivo, os interessados podem escanear o QR Code da imagem e preencher o formulário de adesão para se candidatar como recenseador do Programa Brotar. Dúvidas e mais informações pelo WhatsApp (11) 91328-0548.

Sobre a Fundepag São Paulo

A Fundepag foi criada em 1978, a partir dos esforços de grupos empresariais, representantes da agropecuária, da indústria, do comércio e das finanças para somar esforços do Estado e da iniciativa privada no desenvolvimento de projetos de pesquisa.

Apoia e executa diversos tipos de projetos, serviços tecnológicos, capacitações e eventos. Além de contar com seu próprio Núcleo de Inovação Tecnológica Fundepag – NIT, expandido para Centro de Inovação Tecnológica – Conexão.f – reconhecido pelo Governo paulista, oferece uma estrutura de apoio administrativo-financeiro, de gestão de pessoas, consultoria jurídica e ferramentas informatizadas, com a qualidade e ética assessoradas pelas ISO 9001:2015 (qualidade), ISO 37301:2017 (compliance) e ISO 37001:2017 (antissuborno).

Sobre a Sabesp

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é responsável pelo fornecimento de água e pela coleta e tratamento de esgoto em 377 municípios paulistas e atende 28 milhões de habitantes. É uma das maiores empresas de saneamento ambiental do mundo e a maior do Brasil. A Companhia vai avançar cinco décadas em cinco anos, ampliando o acesso à água potável e ao saneamento básico para milhões de pessoas. Seu compromisso é antecipar em quatro anos as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, com isso, planeja proporcionar dignidade, saúde e desenvolvimento sustentável para milhões de brasileiros enquanto preserva os recursos naturais para as futuras gerações.

