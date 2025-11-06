Palco Aberto celebra o Novembro Negro com poesia, hip hop e samba em SBO

Leia + sobre diversão e arte

O Palco Aberto celebrará o Novembro Negro com poesia, hip hop e samba em Santa Bárbara d’Oeste. As apresentações acontecem aos sábados e domingos, sempre às 16 horas, nos Parques dos Ipês e dos Jacarandás. Toda a programação é gratuita e tem classificação livre. As ações do edital Palco Aberto são realizadas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, e viabilizadas pelo Fundo Municipal de Cultura.

A abertura ocorre neste sábado (8), no Parque dos Jacarandás, com a narrativa oral “Cenopoesia: A Palavra em Manifesto”, da poeta Júlia Motta, que mistura poesia, movimento e cena em uma performance de reflexão e resistência. Neste domingo (9), o espaço recebe o hip hop de Will Masca e a Batalha do CEU, que integra o Circuito Paulista de Batalhas de MCs, reforçando o protagonismo da cultura urbana.

No fim de semana seguinte, o Parque dos Ipês será palco do show “Samba do Negro Silva”, com o cantor e compositor Negro Silva, no dia 15, e da apresentação “Pele Preta”, com Flavinho no Pagode, no dia 16, destacando o ritmo, o carisma e a força das tradições afro-brasileiras.

Encerrando a programação, o Projeto Samb’Ajuda leva sua tradicional roda de samba ao Parque dos Jacarandás no dia 29, e Robson Cruz e Banda finaliza o mês no dia 30, no Parque dos Ipês, com um show marcado pelo ritmo e energia.

De julho a novembro de 2025, o edital Palco Aberto viabilizou a contratação de atrações culturais por meio do Fundo Municipal de Cultura. O documento contemplou uma ampla variedade de expressões artísticas, com apresentações divididas entre as categorias artísticas cênicas e musicais.

Confira detalhes da programação do Palco Aberto do mês de novembro – Edição Novembro Negro:

08/11/2025 (sábado) – 16h | Jacarandás | Narrativa Oral | Poeta Júlia Motta – Cenopoesia: A Palavra em Manifesto

Cenopoesia: A Palavra em Manifesto é um convite à reflexão e à expressão através do corpo e da palavra. A apresentação propõe uma imersão sensível na poesia viva, em que cada verso é também gesto e movimento. Unindo literatura, dança e dramaturgia, o espetáculo celebra a existência, a resistência e a ancestralidade, costurando palavras e silêncios em um percurso que culmina em cortejo. As poesias apresentadas são autorais e revelam vivências e potências femininas em cena. A direção é assinada por Jotape e Isabely Motta, com figurino de Silvia Motta e fotografia de Phelipe Nunes.

09/11/2025 (domingo) – 16h | Jacarandás | Hip Hop | Will Masca – Batalha do CEU

A Batalha do CEU traz a força do hip hop barbarense para o circuito estadual, representando Santa Bárbara d’Oeste no Circuito Paulista de Batalhas de MCs. A iniciativa oferece espaço de expressão, troca e protagonismo para artistas da região, além de fortalecer o movimento como ferramenta de transformação social. Nesta edição, a disputa será no formato “bate & volta”, com oito vagas sorteadas entre os participantes. O coletivo também atua em ações sociais, arrecadações solidárias e eventos esportivos, reforçando seu papel como agente cultural e comunitário.

15/11/2025 (sábado) – 16h | Parque dos Ipês | Música | Samba do Negro Silva – Samba Raiz

Com mais de três décadas de trajetória, o cantor e compositor Negro Silva é referência na valorização da cultura afro-brasileira e no resgate do samba de raiz. No show Samba Raiz, o artista revisita clássicos de grandes nomes como Dona Ivone Lara, Candeia, Jovelina Pérola Negra e Leci Brandão. A apresentação promete emoção, ritmo e celebração, traduzindo em música a resistência e a ancestralidade do povo preto, e reafirmando o papel do samba como símbolo de identidade e união popular.

16/11/2025 (domingo) – 16h | Parque dos Ipês | Música | Flavinho no Pagode – Pele Preta

Versátil e carismático, Flavinho apresenta o show Pele Preta, que marca sua fase solo no pagode. Sua trajetória musical começou em 2003, no coral da igreja, e percorreu diversos estilos – do sertanejo ao rock – até consolidar-se na música popular. Com passagem por grupos como Samba de Garage e Nosso Jeito, o artista lançou em 2024 sua primeira música autoral, Se Abalou, destacando-se pela presença de palco e pela paixão pelo ritmo. No Palco Aberto, promete um show vibrante, cheio de energia e representatividade.

29/11/2025 (sábado) – 16h | Jacarandás | Música | Projeto Samb’Ajuda – Samba e Raiz

O Projeto Samb’Ajuda retorna ao Palco Aberto com sua tradicional roda de samba. Mais do que um evento musical, o grupo é reconhecido por unir cultura e solidariedade: suas apresentações arrecadam alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. Celebrando o samba raiz e a força da coletividade, o projeto se consolida como um importante movimento social e cultural em Santa Bárbara d’Oeste, promovendo encontros que unem música, partilha e compromisso com a comunidade.

30/11/2025 (domingo) – 16h | Parque dos Ipês | Música | Robson Cruz e Banda

Encerrando a programação do Novembro Negro, Robson Cruz e Banda apresentam um show repleto de ritmo e emoção. Formado em licenciatura em música pela Universidade Metodista de Piracicaba, Robson é cantor, compositor e multi-instrumentista, com passagem por grupos como Tô Suave e New Samba. Em sua carreira solo, lançou o trabalho audiovisual Quintal do Cruz, com releituras de sucessos do samba e da música popular brasileira. No Palco Aberto, promete uma apresentação contagiante que reafirma o poder do samba como expressão cultural e coletiva.

Locais:

Parque dos Ipês | Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Parque dos Jacarandás | Rua do Estanho, s/nº, Mollon, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP