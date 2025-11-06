Mais de 450 alunos visitam a Câmara de Sumaré em outubro

Projeto Jovem Cidadão, iniciativa da Escola do Legislativo, traz estudantes do 5º ano das escolas municipais para conhecerem as dependências da Casa de Leis

A Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai encerra o mês de outubro com a visita de mais de 450 alunos da rede municipal ao Legislativo, através do projeto “Jovem Cidadão: A escola vem à Câmara”. Por meio de uma parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Sumaré, os estudantes do 5º ano de oito instituições de ensino acompanharam uma aula passeio e puderam conhecer as dependências da Casa. Até meados de novembro, são esperados mais cerca de 300 alunos de quatro diferentes escolas do município.

A iniciativa da Escola do Legislativo tem objetivo de favorecer a educação política e o conhecimento sobre as funções do Parlamento. A proposta é contribuir para o fortalecimento das noções de cidadania, bem como do Poder Legislativo, da democracia e da importância da representação política.

Estiveram no plenário as turmas das escolas municipais Sabidinho, Dona Augusta Ravagnani Basso, Maria Aparecida de Jesus Segura, Dirce Aparecida Menuzzo Ricato, Alfredo Castro Donaire, Professora Eliana Minchin Vaughan, Professora Flora Ferreira Gomes e Magdalena Maria Vedovatto Callegari.

Os alunos foram recebidos pela equipe da Escola do Legislativo formada pelo diretor, Hélio Ricardo de Almeida, pela coordenadora acadêmico-pedagógica, professora Geisa do Socorro Cavalcanti Vaz Mendes, e pelo analista administrativo Luiz Flávio Guimarães Lambert dos Santos. O presidente da Escola, vereador Dudu Lima (Cidadania), o presidente da Casa, vereador Hélio Silva (Cidadania), e o vereador João Maioral (PDT) também participaram das visitas.

