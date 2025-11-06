Pela primeira vez, o Prime Video (21%) ultrapassa a Netflix (20%), assumindo a liderança nacional, enquanto Disney+ (18%), HBO Max (11%) e Globoplay (9%) completam o top 5.

Principais destaques:

Prime Video cresce e assume o primeiro lugar.

cresce e assume o primeiro lugar. Netflix registra queda de 5 pontos percentuais em um ano.

registra queda de 5 pontos percentuais em um ano. Disney+ mantém crescimento constante e se consolida como terceira força.

mantém crescimento constante e se consolida como terceira força. Globoplay segue como principal player nacional.

segue como principal player nacional. ● Apple TV+ (8%) e Paramount+ (6%) seguem em alta no ranking.

● MUBI (3%) e Outros (4%) mantêm estabilidade e somam um público fiel de nicho.

Evolução trimestral (T2 → T3 2025) Durante o terceiro trimestre, o mercado brasileiro apresentou leve redistribuição de preferências:

● Prime Video cresceu de 20% para 21%, conquistando a liderança.

● Netflix caiu de 21% para 20%, perdendo a primeira posição.

● Disney+ permaneceu estável em 18%.

● HBO Max avançou de 10% para 11%, consolidando-se no quarto lugar.

● Globoplay recuou de 10% para 9%, mantendo presença relevante.

● Apple TV+ (8%), Paramount+ (6%) e MUBI (3%) mostraram leve alta.

● Outros (4%) permaneceu estável.

Comparação anual (T3 2024 → T3 2025) Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o cenário no Brasil mostra uma redução na dominância da Netflix e maior equilíbrio entre as plataformas internacionais e nacionais:

● Prime Video subiu de 20% para 21% (+1 pp).

● Netflix caiu de 25% para 20% (–5 pp), sua maior queda anual desde 2020.

● Disney+ cresceu de 15% para 18% (+3 pp).

● HBO Max subiu de 9% para 11% (+2 pp).

● Globoplay recuou de 12% para 9% (–3 pp).

● Apple TV+ aumentou de 7% para 8% (+1 pp), reforçando seu posicionamento premium.

● Paramount+ (6%), MUBI (3%) e Outros (4%) se mantiveram estáveis

Panorama do mercado

O mercado de streaming brasileiro em 2025 mostra um cenário mais equilibrado, com cinco plataformas principais concentrando quase 80% da preferência dos usuários. A Netflix perde espaço, enquanto Prime Video assume a liderança e Disney+ se aproxima rapidamente. Globoplay continua sendo a principal força local, apesar de leve queda, e HBO Max e Apple TV+ registram crescimento consistente.

Metodologia

A JustWatch é o maior guia de streaming do mundo, ajudando milhões de usuários em mais de 140 países a descobrir onde assistir filmes, séries e esportes online de forma legal. A empresa compara a disponibilidade de conteúdo em centenas de serviços de streaming, incluindo Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Apple TV+ e Globoplay.

