Gretchen e WZ Beat lançam clipe de "Bumbum"

Gretchen fez sua estreia no ritmo do funk. Ao lado de WZ Beat,

produtor musical e dono do maior hit mundial do TikTok, ela lançou seu novo single “Bumbum” nesta quinta-feira (12). O clipe, que foi gravado no mês de agosto em São Paulo, chega no YouTube nesta sexta-feira (13).

A artista comemorou e falou sobre o que espera do lançamento: “A expectativa é imensa até porque nunca gravei esse tipo de ritmo. Mas em razão do grande público jovem que hoje eu tenho, teria que acontecer. De qualquer forma, é mais uma quebra de paradigma e de tabus na minha carreira”, comemora.

WZ Beat, compositor e produtor da música, também não escondeu a emoção ao falar sobre o single e parceria com a eterna ‘Rainha do Bumbum’: “Temos grandes expectativas para essa faixa, já fomos um dos assuntos mais comentados do Twitter. Tivemos uma repercussão boa na TV e, contando que a obra ficou incrível, a minha expectativa é enorme, principalmente por estar fazendo esse trabalho com alguém como a Gretchen”, celebra.

Segundo o produtor musical, a letra da música foi desenvolvida para falar sobre o momento das pessoas estarem se sentindo bem para criar novas coreografias. WZ disse que partiu de Gretchen o convite para gravar o som e falou sobre o processo criativo do single. “Quando recebi o convite da Gretchen para produzir e criar essa música com ela, eu logo pensei em fazer algo dançante com uma produção musical bem atual. Por isso, pensei em uma flauta com um beat bem envolvente”, afirma.

Por fim, o cantor revelou que ele e Gretchen já estão no processo criativo de uma próxima faixa: “Essa será em ritmo ‘Kizomba’, uma espécie de derivação do Reggaeton que é muito forte na Europa. Para isso, chamei um produtor muito bom e especializado no ritmo, o ‘DJ Hunter’. Ele tem mais conhecimento nisso e, junto comigo e a Gretchen, tenho certeza que podemos fazer um hit internacional’, finaliza WZ.

Letra completa

Eae WZ Beat

Essa flauta muito louca

Mexe com a mente e com a popa

Esse solo entrou na mente

para tudo no bailão

com bumbum que desce desce

Joga forte com Pressão

Ae Gretchen, vamo bota aquele beat Envolvente ta ligado ?

Esse solo entrou na mente

para tudo no bailão

com bumbum que desce desce

Joga forte com Pressão

Joga joga no talento

Faz cara de danada

Rebola bem gostoso

com esse bumbum granada

Pula, pula

Foto Reprodução

https://youtu.be/cCbBdmhVYUM?si=XhgDc8pJTouTLS_C