Prefeitura de Nova Odessa comemora sucesso de inauguração de playground

Muita festa e alegria marcaram na manhã desta quarta-feira (11/10), véspera do Dia das Crianças, a inauguração do Playground Inclusivo que a Prefeitura de Nova Odessa instalou nos jardins ao lado do Paço Municipal, junto a um “pacote” de melhorias de todo o entorno do prédio.

O evento contou com a presença do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), do vice Alessandro Miranda (o Mineirinho), dos vereadores Oseias Jorge, Márcia Rebeschini e Paulinho Bichof, e de centenas de crianças das Escolas Municipais Dante Gazzetta, Paulo Azenha, Professora Amerinda Delegá Delben e Professora Theresinha Malaguetta Merenda, entre outros convidados.

O playground tem brinquedos adaptados e também conjuntos para crianças de até 12 anos em geral, bebedouro com sensor e é totalmente acessível para cadeirantes. Ou seja, é um parquinho para todas as crianças, inclusive as portadoras de alguma deficiência motora ou intelectual. O local tem piso emborrachado (tanto nos brinquedos inclusivos quanto no playground comum), o que favorece autistas que têm sensibilidade a areia ou grama.

A benfeitoria – realizada em parceria com a empresa Galvani Engenharia, através de contrapartidas e sem custos para o Poder Público Municipal – contará em breve com o plantio de mudas de árvores de espécies nativas, visando contribuir com sombra natural e melhorar ainda mais o clima.

Leitinho falou do carinho da sua gestão para com os “pequenos cidadãos”. “Crianças, estou muito feliz. A nossa gestão é a que mais fez por vocês, estamos sempre oferecendo o melhor, seja no setor de Educação, seja em lazer e diversão. Este parquinho é pra vocês brincarem”, declarou o prefeito.

Para Mineirinho, “esta é mais uma obra pensada para as crianças”. “Estamos inaugurando este espaço bonito e colorido, muito importante para o público infantil, com brinquedos lúdicos, enfim, um lugar para que as crianças possam vir com suas famílias nos finais de semana”, disse o vice-prefeito.

MÃES DE AUTISTAS

A presidente do Grumaa (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo) de Nova Odessa, Carine Sena, falou da importância dos brinquedos sensoriais para as crianças autistas. “Temos que agradecer o nosso prefeito por mais esse empreendimento instalado na frente da Prefeitura e também aos demais que colaboraram com esta ação maravilhosa, que vai favorecer muito para as crianças autistas”, apontou.

O presidente do Projeto Vereador Estudante Mirim, José Alberto da Silva Júnior, o Juninho, agradeceu em nome das crianças. “Quero agradecer ao Leitinho, por ter feito tudo isso pra gente, tudo e mais um pouco ele faz sempre. Estou representando a Almerinda e representando todas as escolas. Parabéns (prefeito) Leitinho”, discursou o jovem estudante da Rede Municipal.

O espaço agitou os pequenos, que correram para a diversão assim que terminou a inauguração. E, claro, com direito a muitas guloseimas.

OUTRAS NOVIDADES

Além do playground inclusivo, o entorno do Paço ganhou um deck com pergolado de madeira (para descanso dos servidores e as tradicionais fotos de noivos, ao lado da rampa de acesso) e um balanço de madeira.

Atrás do prédio da Prefeitura, foi instalado um inédito “pet place” (área para atividades de lazer com os cães das famílias novaodessenses) e pontos para piqueniques. Fecha o “pacote” de melhorias a reforma da subestação de energia e a instalação de um telhado metálico no próprio prédio, inaugurado há mais de 30 anos e nunca reformado.

