Giovana e Jr Dias saem derrotados na eleição do Conselho

Donos de importante capital político em Americana, Giovana

Fortunato (ex-vereadora e 2a colocada na eleição de 2020) e o campeão das urnas vereador Juninho Dias foram derrotados nas urnas na eleição do conselho tutelar deste ano.

E os dois se empenharam bastante. Eles apoiaram o mesmo candidato- Thiago Colombo- que ficou na suplência e perdeu para outros cinco candidatos. Juninho Dias chegou a questionar o processo eleitoral em requerimento apresentado logo depois que saíram os resultados.

Com Giovana pedindo votos (veja postagem)

Recado sobre eleição do Conselho Tutelar este domingo. Declaro meu voto no Thiago Colombo número 1013 e desejo boa sorte aos demais candidatos e também que muitos de vocês possam exercem a cidadania e escolher com consciência pessoas para esse papel tão importante!!

Leia + sobre política regional

CHICO, OMAR E PT– Apesar de ter um conselheiro reeleito bem próximo de seu grupo político- Rodrigo Miletta- o prefeito Chico Sardelli fez como o antecessor Omar Najar (MDB) e ‘não se meteu’ na eleição. Omar tem como pefil se importar somente com a própria eleição.

Já o PT e alguns vereadores comemoraram a eleição da novata Renata Fagionato, segunda mais votada na eleição. Os evangélicos mantiveram as duas cadeiras que já tinham no Conselho.

O resultado ruim do candidato de MGF e JD pode acender o alerta para que o esquema eleitoral deles precisa de ajustes para 2024.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP