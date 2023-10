Tudo sobre Sífilis: A doença transmitida durante o sexo que mais infecta em Americana

Com um novo caso a cada 70 horas, a Sífilis é uma DST que merece a atenção dos não assexuais que residem em Americana, área de abrangência da análise para essa reportagem.

Só nos últimos dez anos, 1.250 americanenses foram diagnosticados com a Sífilis, sendo 72 só em 2022, cujo os dados ainda não foram completamente computados pelo Ministério da Saúde.

No município, 72% dos pacientes são do sexo masculino e 71% em entre 15 e 29 anos, mas a gravidade dos números apresentados em 2022 está no número de gestantes infectadas. 13 mulheres foram diagnosticadas com a doença durante a gestação, dez com a chamada Sífilis latente (sem sintomas) e três com a Sífilis primária, quando uma ferida aparece no local de entrada da bactéria (vulva, vagina, pênis, ânus, boca, entre outros).

Existem outros dois tipos de Sífilis, que são considerados mais graves; a secundária (quando ocorrem manchas no corpo, palma das mãos, planta dos pés, que não coçam, além de febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas) e a pior de todas; a terciária (que pode surgir de 2 a 40 anos após a infecção. Ela costuma apresentar sintomas como lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares, neurológicas e pode levar à morte.

Entre 2012 e 2022, 254 gestantes foram diagnosticadas com Sífilis em Americana e, infelizmente, 52 delas transmitiram ao feto.

Só nos últimos três anos, 11 fetos contraíram a doença e 7 deles evoluíram a óbito (quatro abortos e três natimortos – uma mortalidade de 63%). 100% dos casos são descobertos antes do nascimento, 66% no pré-natal e 33% na curetagem durante o parto. Quando o feto contrai a doença, isso é chamado de Sífilis Congênita. Quando não ocorre a morte, o filho pode apresentar pneumonia, cegueira, dentes deformados, surdez, retardo mental, deformidades ósseas.

A DOENÇA

Sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema Pallidum.

PREVENÇÃO

Preservativo masculino e feminino.

DIAGNÓSTICO

Existe teste rápido e ele é realizado em todas as 21 UBSs de Americana, (vale lembrar que três delas estão fechadas para obras: Cariobinha, Nações e Dona Rosa). A realização dos testes nas unidades básicas de saúde depende da demanda, portanto, o local mais apropriado para o teste rápido é o Centro de Aconselhamento, localizado ao lado do Hospital Municipal (Av. da saúde, 485). O Atendimento acontece de segunda a sexta, das 09h às 15h, sem agendamento e de forma gratuita. O resultado sai em 15 minutos.

TRATAMENTO

Não existe vacina para Sífilis. O remédio mais indicado para o tratamento é a aplicação de Benzetacil, mas todo o acompanhamento deve ser realizado junto ao seu Clínico Geral.

CURA

A doença tem cura, que depende de tratamento com medicação. O diagnóstico tardio pode ser decisivo nesta questão. Mesmo após a cura, em caso de novas infecções, qualquer pessoa pode ser infectada novamente.

