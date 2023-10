Nova Odessa oferece escolinha de Taekwondo em projeto social

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes,

oferece uma gama de atividades esportivas aos moradores, tanto nos ginásios municipais, quanto nos campos de futebol espalhados pela cidade. Uma delas é a modalidade de Taekwondo, arte marcial surgida na Coreia do Sul e que ganha novos adeptos. A escolinha gratuita do projeto social acontece no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, e conta com praticantes a partir dos 6 anos.

As aulas são toda segunda-feira, das 19h às 20h, e aos sábados, das 9h às 10h30. “Infelizmente, a pandemia acabou atrapalhando, e alguns acabaram desistindo. Atualmente, a modalidade conta com cerca de 20 alunos, mas a tendência é aumentar nos próximos meses, pois há muitas pessoas que gostam desta arte marcial”, explicou o professor Alan do Nascimento, praticante de Taekwondo do 1º GUB (faixa vermelha ponta preta) e que está à frente das aulas há cerca de 6 anos, sob a coordenação e acompanhamento do professor Wagner Lopes Júnior.

Além dele, o esporte conta também com o auxílio dos instrutores Aline dos Santos e Juliano Cavaglieri. De acordo com Alan, o Taekwondo já conquistou inúmeras medalhas para a cidade. “O coordenador Wagner Lopes Junior trouxe o Taekwondo em 2008 nas academias Módulos e Impacto. Desde então, ele está à frente das aulas no Ginásio Municipal de Esportes do Santa Rosa. Antes da pandemia, havia mais praticante, inclusive de Americana, Santa Barbara do Oeste e Sumaré. Nossa expectativa é que o Taekwondo venha com força total ano que vem”, disse.

“Agradecemos o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, e desde já convidamos os empresários a assistirem os treinos e patrocinarem este lindo esporte, que só tende a crescer e orgulhar a cidade com troféus e medalhas. O patrocínio é importante para que consigamos, inclusive, participar de campeonatos e levar o nome da cidade”.

Empresários interessados em apoiar o Taekwondo novaodessense, basta entrar em contato com Alan pelo WhatsApp (19) 98894-1868.

O ESPORTE

Assim como as demais modalidades das artes marciais, o Taekwondo é uma prática que exige disciplina e autocontrole dos participantes. Formada por tae (pés), kwon (mãos) e do (caminho espiritual), esta arte marcial significa “caminho dos pés e mãos através da mente”.

“A modalidade envolve destreza, técnicas de ataque e defesa e a prática oferece diversos benefícios ao corpo e à mente, como melhoria da coordenação motora, desempenho físico, melhoria da atenção, respeito pelo próximo, autocontrole e reconhecimento de hierarquia social”, explicou o professor Alan.

No Brasil, o esporte foi introduzido na década de 70 pelo mestre coreano Sang Min Cho. O primeiro campeonato disputado em território nacional ocorreu em 1973. A modalidade passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos em 1988.

A ITF (Federação Internacional de Taekwondo) foi fundada em 1966, na Coreia do Sul, e o esporte é regulamentado pela ITF (International Taekwondo Federation) e a WTF (World Taekwondo Federation). O Dia Mundial do Taekwondo vem sendo comemorado desde 2006, em 04 de setembro.

