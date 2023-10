Stand-up “Tô de Plantão 2” entra em cena no Teatro Municipal

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o stand-up “Tô de Plantão 2”, com Diego Besou, no domingo (15), às 19h. O humorista atuou como enfermeiro por 11 anos e ganhou seguidores nas redes sociais por publicar vídeos engraçados sobre a rotina dos profissionais da saúde, o que lhe rendeu mais de 100 milhões de compartilhamentos.

O novo show é um olhar sem igual para o mundo da saúde, trazendo à vida diferentes personagens em situações hilárias. Diego mostra o lado humano e divertido das profissões da saúde, respeitando a importância e seriedade do trabalho realizado nessa área.

LEIA TAMBÉM: Daniel faz show extra em novembro em Campinas

“Com uma dose saudável de humor, o artista explora o cotidiano hospitalar em seu show irreverente e divertido”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80 e podem ser adquiridos com antecedência na bilheteria do teatro, das 9h às 17h, ou pelo site www.entravip.com.br.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP