Veja fotos do eclipse deste sábado

Muita gente relata tempo fechado, com nuvens cobrindo o céu e chuvas por toda a região.

Alguns fiéis leitores e amantes da astronomia mandaram fotos para o site. Veja abaixo.

Quase um bilhão de pessoas em grande parte do continente americano poderão assistir à passagem da Lua entre o Sol e a Terra criando um verdadeiro espetáculo celeste: o eclipse solar.

Em determinadas localidades, o fenômeno vai formar um “anel de fogo” no céu, inclusive em uma estreita faixa do Norte e Nordeste do Brasil – sendo por isso chamado de eclipse solar anular.

Mais notícias da cidade e região

Um eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol lançando uma sombra sobre determinada área do planeta e bloqueando total ou parcialmente a luz solar. Existem três tipos mais conhecidos desse fenômeno: parcial, anular e total. Há ainda um quarto padrão, mais raro, que praticamente mistura todos eles: o eclipse solar híbrido (como o que aconteceu em abril deste ano).

O parcial é o tipo mais comum, que acontece quando apenas uma parte do Sol é coberta pela Lua. Nesse caso, praticamente não há alteração da luminosidade do dia. Por sua vez, o eclipse total se caracteriza quando todo o disco solar é bloqueado pela Lua, fazendo o dia escurecer por completo. Já sobre o anular (como o que vai acontecer daqui a pouco), você descobre no próximo tópico.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP