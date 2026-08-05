O vereador de Americana Gualter Amado comunicou esta quarta-feira o PDT de que não vai mais ser candidato a deputado. Ele estava cotado para vir candidato a deputado estadual, mas no documento enviado para o comando estadual da legenda, ele relata que abre mão da candidatura a deputado federal.

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O PDT em Americana tem Gualter e Talitha Denadai como vereadores. Ele na oposição ao prefeito Chico Sardelli (PL) e ela na base. Nas eleições passadas, o nome do PDT em Americana foi a ex-vereadora e hoje 1a dama de Campinas Giovana Fortunato.