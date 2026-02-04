A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste deteve homens que estariam utilizando chupacabras para roubos em agências bancárias. Alguns homens que seriam da gangue foram localizados após denúncia levar os GMs a um VW Voyage.
D.L.P.B., 34, tinha consigo apetrechos para instalação e desinstalação do “chupacabra”. Ele estava no supermercado Da Vita e fazia checagem do ‘movimento’ no local.
📍DATA: 03/02/2026 📍HORA: 18:00 📍LOCAL: Belém x Av. Antonio Pedroso
🛑 Furto Tentado chupacabras
Foi irradiado via CiCOMM que o veículo VW/Voyage de cor prata, com emplacamento KWK-7G37, passou pelo monitoramento, estaria circulando pela cidade, e que, seus ocupantes estariam instalando os chamados “chupacabra” em caixas eletrônicos com fins de subtrair dinheiro dos caixas.
Durante patrulhamento preventivo com vistas ao veículo, foi obtido exedo em localizá-lo, parado, com um ocupante dentro observando o caixa eletrônico, localizado na área externa do supermercado Da Vita.
Após abordagem, foi identificado D.L.P.B., 34 anos, em posse de apetrechos para instalação e desinstalação do “chupacabra”.
Indagado, D. confessou a prática e que teria instalado o chupa cabra no caixa em frente.
No momento da abordagem se aproximaram da equipe um funcionário do mercado e um cliente, informando que haviam localizado um aparelho inserido no caixa, e que um cliente teve seu dinheiro travado, mas com a ajuda do funcionário do mercado conseguiu tirar o dinheiro.
Sendo D. conduzido ao plantão policial, com o uso de algemas, para minimizar o risco de fuga, conforme Decreto 8858/2016. Os fatos foram apresentados à autoridade policial, que ratificou a prisão de D., ficando à disposição da justiça.
Apreensões:
– 11 canaletas de alumínio.
– um aparelho celular.
– 01 veículo
– R$490.
– um alicate.
– 02 chaves de fenda.
– 01 fita adesiva dupla face.
– 01 estilete e 01 tesoura.
