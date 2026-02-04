Nova Odessa retoma Programa da Melhor Idade com participação de 300 idosos

Aula inaugural de ginástica marcou o início das aulas de 2026 no Espaço Melhor Idade, com apresentação do Coral da Melhor Idade e ações de incentivo à saúde, convivência social e sustentabilidade

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa retomou, na manhã desta segunda-feira (02/02), as atividades de 2026 do Programa da Melhor Idade, voltado à população idosa do município. Cerca de 300 idosos participaram da aula inaugural de ginástica e, durante a atividade, receberam do Fundo Social uma bolsa de tecido confeccionada pelas suas voluntárias, destinada ao transporte de garrafinhas de água. A iniciativa reforça a importância do cuidado com o meio ambiente e incentivo a hábitos saudáveis.

“Não há nada melhor do que começar o ano com novas atividades e ao lado da nossa equipe de trabalho. Agradeço a todos que fazem parte do Fundo Social de Solidariedade pelo empenho e dedicação. Para celebrar a volta às aulas, fomos recebidos de forma muito especial pelo Coral da Melhor Idade, que trouxe ainda mais alegria para esse momento,” destacou a presidente do Fundo Social, Rose Miranda.

Programa

O Programa da Melhor Idade oferece aulas gratuitas de Ginástica, Dança, Pilates, Coral, Vôlei Adaptado, Jogos de Mesa, Artesanato e Hidroginástica voltadas a homens e mulheres com 60 anos ou mais que buscam melhorar a autoestima e ampliar o convívio social.

Para participar é preciso ser morador de Nova Odessa. As inscrições são feitas diariamente, em horário comercial, na sede do Fundo Social de Solidariedade e Espaço Melhor Idade, que fica na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro, em frente ao IZ (Instituto de Zootecnia).

