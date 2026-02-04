A psicóloga barbarense Adriana Batagin (55) morreu esta terça-feira (3). Ela era muito atuante na igreja católica da cidade e foi homenageada pela Diócese de Piracicaba. Tinha feito aniversário havia 5 dias.
Nota Adriana Batagin
Com profundo pesar, comunicamos o falecimento da Dra. Adriana dos Santos Silva Batagin, psicóloga colaboradora na formação de nossos seminaristas na diocese.
O velório será realizado hoje, das 10h às 15h, no Velório Araújo Orsola, em Santa Bárbara d’Oeste.
Confiamos sua alma à misericórdia de Deus e nos unimos em oração por seus familiares, amigos e por todos os padres e seminaristas que foram alcançados por sua presença e serviço.
