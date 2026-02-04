A ROMI S.A., empresa líder brasileira na fabricação de máquinas-ferramenta, máquinas para plásticos e fundidos e usinados, registrou no 4T25 uma entrada de pedidos consolidada de R$182,8 milhões.

A carteira de pedidos da Unidade de Máquinas B+W , ao final do 4T25, atingiu R$494,6 milhões, crescimento de 39,0%, quando comparada ao 4T24, demonstrando sua sólida capacidade no desenvolvimento de soluções tecnológicas avançadas, caracterizadas por alto nível de complexidade e customização;

Margem operacional da Romi cresce 1,9%

A margem operacional ajustada consolidada no 4T25, apresentou crescimento de 1,9 p.p, quando comparada ao 4T24. O EBITDA ajustado consolidado foi de R$66,2 milhões representando uma margem de 17,0%;

“Embora o mercado doméstico e o mercado externo estejam vivenciando um momento de contração de demanda, a carteira de pedidos consolidada registrou crescimento em comparação com o mesmo período do ano anterior, refletindo o sucesso das soluções de produtos diversificados, como a locação de máquinas e o novo posicionamento estratégico da B+W. Nosso foco permanece na gestão eficiente dos recursos, no investimento contínuo em inovação e no desenvolvimento de nossa equipe, com o intuito de garantir a sustentabilidade do desempenho operacional e a criação de valor de forma consistente.”

– Menciona Luiz Cassiano R. Rosolen, Diretor-Presidente da ROMI S.A.

