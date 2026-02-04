Semana do Cinema está de volta ao Moviecom do Tivoli: ingressos a partir de R$10
Primeira edição de 2026 da iniciativa acontece de 5 a 11 de fevereiro, com valores promocionais e benefícios especiais para o público
O Tivoli Shopping recebe a partir desta quinta-feira, dia 05, a 8ª edição da Semana do Cinema, ação nacional que retorna ao Moviecom Cinemas com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema e incentivar a experiência cinematográfica. A iniciativa acontece até o dia 11 e terá ingressos a partir de R$10.
“A Semana do Cinema sempre tem uma resposta muito positiva do público. É uma ação que atrai os apaixonados pela sétima arte e também novos espectadores e reforça o cinema como uma opção de lazer acessível para todos”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.
Durante a 8ª edição da Semana do Cinema, os ingressos terão preços promocionais, conforme o horário das sessões:
Sessões iniciadas até às 17h: ingressos a R$10
Sessões após às 17h: ingressos a R$ 12
Para completar a experiência, o público poderá adquirir o Combo da Semana, composto por pipoca média e refrigerante de 500ml, por R$15.
Durante a Semana do Cinema, os clientes também poderão adquirir souvenirs com valores promocionais, disponíveis exclusivamente na bomboniere.
Programa Moviecom+ oferece benefícios exclusivos
Os membros do programa de fidelidade Moviecom+ contam com vantagens adicionais durante a Semana do Cinema:
3 estrelas na compra do Combo da Semana
3 estrelas na compra de ingressos para qualquer filme durante o período
(exceto vendas antecipadas e pré-estreias)
Cupom de 30% de desconto, válido de 12 a 25 de fevereiro, para ingressos e combos (válido para filmes em cartaz, exceto clientes Prime, shows, vendas antecipadas e salas VIP)
Os ingressos e combos promocionais poderão ser adquiridos no site e aplicativo do Moviecom Cinemas, terminais de autoatendimento e diretamente na bilheteria.
Serviço: 8ª edição da Semana do Cinema Moviecom
De 5 a 11 de fevereiro de 2026
Moviecom Cinemas | Tivoli Shopping
Ingressos: R$10 (até 17h) | R$12 (após 17h)
