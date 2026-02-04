Semana do Cinema está de volta ao Moviecom do Tivoli: ingressos a partir de R$10

Primeira edição de 2026 da iniciativa acontece de 5 a 11 de fevereiro, com valores promocionais e benefícios especiais para o público

O Tivoli Shopping recebe a partir desta quinta-feira, dia 05, a 8ª edição da Semana do Cinema, ação nacional que retorna ao Moviecom Cinemas com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema e incentivar a experiência cinematográfica. A iniciativa acontece até o dia 11 e terá ingressos a partir de R$10.

“A Semana do Cinema sempre tem uma resposta muito positiva do público. É uma ação que atrai os apaixonados pela sétima arte e também novos espectadores e reforça o cinema como uma opção de lazer acessível para todos”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Durante a 8ª edição da Semana do Cinema, os ingressos terão preços promocionais, conforme o horário das sessões:

Sessões iniciadas até às 17h: ingressos a R$10

Sessões após às 17h: ingressos a R$ 12

Para completar a experiência, o público poderá adquirir o Combo da Semana, composto por pipoca média e refrigerante de 500ml, por R$15.

Durante a Semana do Cinema, os clientes também poderão adquirir souvenirs com valores promocionais, disponíveis exclusivamente na bomboniere.

Programa Moviecom+ oferece benefícios exclusivos

Os membros do programa de fidelidade Moviecom+ contam com vantagens adicionais durante a Semana do Cinema:

3 estrelas na compra do Combo da Semana

3 estrelas na compra de ingressos para qualquer filme durante o período

(exceto vendas antecipadas e pré-estreias)

Cupom de 30% de desconto, válido de 12 a 25 de fevereiro, para ingressos e combos (válido para filmes em cartaz, exceto clientes Prime, shows, vendas antecipadas e salas VIP)

Os ingressos e combos promocionais poderão ser adquiridos no site e aplicativo do Moviecom Cinemas, terminais de autoatendimento e diretamente na bilheteria.

Serviço: 8ª edição da Semana do Cinema Moviecom

De 5 a 11 de fevereiro de 2026

Moviecom Cinemas | Tivoli Shopping

Ingressos: R$10 (até 17h) | R$12 (após 17h)

