A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou a participação de adolescentes integrantes da Guarda Mirim em uma comissão que passa a integrar os trabalhos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) no município.

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O objetivo fortalecer a construção, o monitoramento e a divulgação de políticas públicas voltadas à infância e adolescência, além de mobilizar a comunidade para a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, prevista para este ano.

A formação da comissão representa um avanço na articulação entre o poder público, conselhos de direitos e organizações voltadas à formação cidadã, ao incorporar diretamente a voz dos jovens nos espaços de decisão. 4

Objetivos na Guarda Mirim

Entre os objetivos do grupo estão ouvir e representar as demandas de crianças e adolescentes nas instâncias deliberativas do CMDCA, contribuir com propostas de políticas públicas, acompanhar programas municipais e ampliar a divulgação das ações do Conselho por meio das redes sociais, com linguagem acessível a jovens e famílias.

Além disso, os adolescentes terão papel ativo na preparação da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, colaborando nos eixos temáticos, mobilização de participantes e apresentação de propostas prioritárias. O evento é um espaço democrático de avaliação e planejamento de políticas públicas, reunindo poder público, sociedade civil e o público infantojuvenil.

Segundo a Secretaria de Promoção Social, a iniciativa reforça o compromisso do município com a escuta qualificada e a participação social. “Ao inserir os adolescentes no processo de construção das políticas públicas, garantimos mais representatividade, fortalecemos a cidadania e ampliamos o alcance das ações voltadas à infância e adolescência”, destacou a Pasta.

A participação direta dos jovens está alinhada ao princípio do melhor interesse da criança, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e contribui para práticas democráticas de corresponsabilização. Ao atuarem também na comunicação das pautas do CMDCA, os adolescentes aproximam a população das discussões e incentivam o engajamento da comunidade.

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