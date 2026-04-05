Neste Domingo de Páscoa, 05 de abril, Padre Patrick lança no YouTube o especial “Bença, Padre”. Depois do sucesso de “Fora da Caixinha”, que ultrapassou 500 mil visualizações em um ano, o lançamento chega com o intuito de presentear o público com mais um momento de fé e reflexões.

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Gravada no Teatro Bradesco, a produção celebrou 106 apresentações e mais de 55 mil espectadores até então, ampliando agora seu alcance no ambiente digital.

“O maior sentimento do meu coração em relação a esse projeto foi ele ter me proporcionado poder ter adentrar o coração das pessoas através das mensagens. A gente utiliza o humor para atrair as pessoas, mas deixamos algo profundo e especial no coração de cada uma delas. A cada plateia, a cada cidade, eu senti o coração abrasado. Porque eu sabia que, de alguma forma, ali eu estava trazendo a mensagem do Evangelho“, afirma Padre Patrick.

O texto apresentado foi apenas o ponto de partida de um espetáculo que cresceu ao longo da estrada. A cada cidade, novas histórias, perguntas do público e experiências pessoais deram frescor à mensagem, mantendo o projeto vivo, atual e em constante transformação.

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“Nós tivemos a oportunidade de andar por este país, mas é claro que a gente não pode chegar em todas as cidades do Brasil, em todos os lugares e também do mundo. Colocá-lo na internet é a possibilidade de a gente fazer com que outras pessoas vejam uma obra que foi pensada e elaborada com tanto carinho, com tanto cuidado. E é isso que a gente espera, que as pessoas nos diversos rincões deste país, em todos os cantos e lugares, possam ter acesso a um material que eu encontro tão profundo, tão comovente, que eu tenho certeza que pode mudar a vida de uma pessoa.“, destaca o sacerdote.

Nova turnê já é sucesso de público

A nova fase nos palcos começou em 3 de dezembro de 2025, em Nova Iguaçu, no Teatro Nova Iguaçu Petrobras, marcando a estreia oficial da turnê “Pecado É Não Rir”. Ainda em dezembro, o espetáculo passou por sete cidades: Nova Iguaçu, Ilha do Governador, Guarapuava, Pato Branco, Francisco Beltrão, Palmas e Dois Vizinhos.

Após a pausa de início de ano, o projeto retornou em março com apresentações no Rio de Janeiro, passando por Bangu, Jacarepaguá, Niterói, com duas sessões esgotadas, e Nova Friburgo.

Desde a estreia, já foram realizadas 13 sessões de “Pecado É Não Rir”, reunindo mais de 5 mil pessoas. De abril a agosto, outras 36 sessões estão disponíveis para venda, consolidando a expansão da turnê.

Ao longo deste ano, Padre Patrick levará o espetáculo para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina e Paraná, ampliando sua presença nacional.

“Eu sempre me deixei ser tocado por coisas pequenas, eu me encanto pelo simples. Para mim o mais marcante de tudo é o poder encontrar pessoas, abraçar pessoas. Eu sempre tiro após a apresentação um momento para tirar foto, abraçar, conversar um pouquinho e, ao ouvir as pessoas me agradecendo por algo que eu disse, eu acho que faz a vida valer a pena. É isso que me move, que me motiva. Estes encontros me dão força para continuar e ter a certeza de que eu estou no lugar que eu deveria estar. Eu quero continuar fazendo isso porque eu sei que é obra de Deus.“, finaliza Padre Patrick.

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