Guarda Municipal identifica e multa responsáveis por queimadas em Santa Bárbara d’Oeste

A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do setor de inteligência, com apoio do videomonitoramento e de imagens captadas em câmeras residenciais, identificou, encontrou e autuou o responsável pelo incêndio registrado na noite de domingo no Jardim Alphacenter, em área às margens da Avenida Santa Bárbara.

Morador de Santa Bárbara d’Oeste, o cidadão recebeu duas multas. Somadas, as autuações chegam a quase R$ 10 mil.



No fim da semana passada, a Guarda Municipal já havia identificado, encontrado e autuado o responsável pelo incêndio em mata às margens da Avenida Conceição Martins Machado, no bairro Terras de Santa Bárbara. Também morador de Santa Bárbara, o cidadão recebeu multa de R$ 4,8 mil.



O trabalho de fiscalização no combate aos incêndios segue intensificado em Santa Bárbara d’Oeste, com ação da Guarda Municipal, Defesa Civil, entre outros setores da Administração Municipal.

Caso alguma atitude suspeita ou foco de incêndio tenham sido visualizado os telefones para contato são 153, 19 3458.1388 (telefones da Guarda Municipal), 199 (Defesa Civil), 180 (Disque Denúncia) e 190 (Polícia Militar).



Operação São Paulo Sem Fogo 2025



A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste deu início, no mês de maio, à “Operação São Paulo Sem Fogo 2025”, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 7.667, de 15 de maio de 2025.

A ação se estende durante o período marcado por baixa umidade relativa do ar, quedas bruscas de temperatura, redução da vazão dos mananciais e aumento significativo na incidência de incêndios em áreas com cobertura vegetal.



Nesta semana, inclusive, o Governo do Estado de São Paulo mobilizou Gabinete de Crise do período de estiagem no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), localizado no Palácio dos Bandeirantes.



Durante este período crítico, a Defesa Civil orienta a população a adotar medidas preventivas, como o aumento da ingestão de líquidos, frutas e vegetais para evitar a desidratação, o uso consciente de água e energia elétrica, bem como cuidados com o descarte de cigarros acesos, soltura de balões e a prática de queimadas.



A operação atua conforme três níveis de criticidade da Umidade Relativa do Ar (URA):



• Estado de Atenção: URA entre 20% e 30% – emissão de alertas e realização de vistorias preventivas;



• Estado de Alerta: URA entre 12% e 20% – intensificação das ações de monitoramento e alerta à população;



• Estado de Emergência: URA abaixo de 12% – ativação do plano de contingência e mobilização de equipes especializadas.

