Guarda Municipal de Americana passará a contar com cão-robô no combate à criminalidade

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) passará a contar, em breve, com um novo equipamento que vai otimizar ainda mais o trabalho de combate à criminalidade realizado no município: um cão-robô, um quadrúpede biônico autônomo que imita movimentos de um cão, usando IA, sensores e motores avançados para seguir pessoas e mapear ambientes. O investimento deve ser de aproximadamente R$ 45 mil.

A corporação publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (10) um aviso de cotação que prevê que, em três dias úteis, empresas interessadas apresentem suas propostas para participar da dispensa de licitação.

“Nossa gestão sempre defendeu uma guarda municipal com mais recursos e com equipe bem treinada. O investimento em tecnologia é de extrema relevância, pois permite ações mais inteligentes, preventivas e eficazes, aumentando a capacidade operacional da guarda e reduzindo os índices de criminalidade”, destacou o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

Entre as características do robô, estão: o design de quatro patas para mobilidade em terrenos complexos, como cães reais; o uso de IA para aprender, seguir pessoas e evitar obstáculos; câmeras e sensores 4D LiDAR para visão 360° e detecção precisa de profundidade; e Wi-Fi, Bluetooth e 4G para controle via app, controle remoto ou voz.

“O cão-robô chega para somar ainda mais ao nosso sistema de segurança, integrando-se à Muralha Digital e ampliando a capacidade de monitoramento em toda a cidade. Com tecnologia avançada, ele será capaz de identificar procurados pela Justiça e veículos envolvidos em crimes, além de apoiar os guardas municipais em locais de difícil acesso, oferecendo uma atuação terrestre precisa, segura e eficiente”, explicou o comandante da Guarda Municipal de Americana, Marco Aurélio da Silva.

O cão-robô terá também um papel essencial no trabalho educacional, aproximando as crianças da tecnologia e mostrando, na prática, como a inovação fortalece a segurança pública. O equipamento representa mais um passo importante rumo a uma cidade mais protegida, moderna e conectada.

