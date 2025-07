Guarda Municipal de Americana inclui jiu-jitsu na formação dos patrulheiros

A Guarda Municipal de Americana (Gama) passou a incorporar aulas de jiu-jitsu à grade curricular do Estágio de Qualificação Profissional (EQP), treinamento obrigatório ao qual os patrulheiros se submetem anualmente. A iniciativa reforça o compromisso da corporação com a qualificação contínua dos profissionais de segurança pública e coloca Americana entre as primeiras cidades da região a adotar a modalidade como disciplina regular de formação, capacitação e habilitação funcional.

O novo programa de treinamento será conduzido por instrutores da própria instituição e contará com um profissional graduado faixa-preta, devidamente registrado na Confederação Brasileira de Jiu-jitsu (CBJJ).

Arte marcial amplamente difundida em instituições policiais de países desenvolvidos, o jiu-jitsu contribui não apenas para o desempenho físico e técnico, mas também para o equilíbrio emocional dos agentes.

Investimento

Para o prefeito Chico Sardelli, a medida representa um investimento direto na segurança da população. “A qualificação permanente da nossa Guarda é prioridade. Profissionais mais bem preparados significam uma cidade mais protegida e uma população mais tranquila”, afirma.

O vice-prefeito Odir Demarchi também destaca a importância prática da novidade. “As técnicas do jiu-jitsu ampliam o preparo dos nossos guardas para enfrentar situações de conflito, com mais segurança e controle”, avalia.

“O objetivo do programa é atender a necessidade de desenvolver técnicas de defesa pessoal voltadas para os atendimentos de ocorrências policiais que exigem procedimentos de menor potencial ofensivo, com as técnicas do jiu-jitsu”, explica o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva

“O jiu-jitsu é uma ferramenta poderosa na formação integral dos guardas municipais. Ele promove disciplina, autocontrole, saúde física e mental, valores fundamentais para o exercício da segurança pública”, reforça o instrutor Roberval Atamanczuk, da Academia de Formação da Gama.

