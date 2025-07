‌

Lourenço Magnoni Júnior, professor das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de Bauru e Cabrália Paulista, além da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Lins, é um dos autores do Relatório especial sobre o uso de tecnologia para a redução do risco de desastres, publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU). A obra foi elaborada por diversos pesquisadores vinculados ao Grupo Assessor de Ciência e Tecnologia do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres das Américas e do Caribe. Integrante da iniciativa desde 2022, o professor do Centro Paula Souza (CPS) participa do capítulo 3, página 82. Confira a publicação Escrito em inglês, o relatório aborda a utilização das mais variadas formas de tecnologia, desde as ancestrais, desenvolvidas por povos originais, até as mais modernas, como drones e inteligência artificial. "Cada recurso pode contribuir de maneira significativa para a redução do risco de desastres, sejam de origem natural ou em decorrência de atividade humana", conta. Tecnologia inclusiva Desenvolvido em colaboração com outros seis pesquisadores, o capítulo trata da importância da tecnologia inclusiva, unindo culturas e resiliência climática para a redução do risco de desastres e a construção de uma sociedade preparada para enfrentar os inúmeros desafios do século 21. "Apontamos para a necessidade de desenvolver uma educação capaz de gerar ciência, tecnologia, informação e inovação necessárias para promover práticas sustentáveis, melhorias nos processos produtivos e diminuição no uso dos recursos naturais e das emissões de gases de efeito estufa, além de reciclagem de resíduos, entre outras ações", alerta Magnoni.