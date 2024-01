Guarda Municipal N Odessa captura 4 procurados da Justiça

Janeiro ainda não terminou, mas a GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa já

realizou a prisão de quatro indivíduos procurados pela Justiça. Na primeira ocorrência, no dia 17/01, a Guarda realizou, de uma só vez, a captura de três indivíduos com mandados de prisão em aberto. Durante uma fiscalização de trânsito de rotina na Avenida Carlos Botelho, altura do Jardim Santa Rosa, as guarnições abordaram veículos distintos, onde estavam os três procurados com mandado de prisão em aberto. Atuaram, neste caso, as equipes das viaturas 29 e 30.

Segundo os registros das ocorrências do dia 17, um dos indivíduos abordados “encontrava-se foragido da Justiça do Estado da Bahia, onde responde a processo por homicídio”. “Os três indivíduos receberam voz de prisão no local e foram encaminhados ao Plantão Policial (a Delegacia do Município, que funciona provisoriamente na Rua Rio Branco), onde permaneceram detidos à disposição da Justiça”, completou a corporação municipal.

EX-FACÇÃO

Quatro dias depois, na noite de 20/01, a equipe da viatura 22 estava realizando fiscalização de trânsito na Rua Azil Martins, também no Jardim Santa Rosa, quando abordou o jovem M.L.D.Z., de 32 anos, morador de Sumaré. O suspeito conduzia uma motocicleta Honda, modelo CG/Fan, na cor preta.

A princípio, foi realizada busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com o cidadão. “Porém, ao pesquisar os antecedentes criminais da parte, constou-se um mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo, formação de quadrilha e tráfico de drogas, com pena de 12 anos a cumprir”, destacou a GCM.

Mais notícias da cidade e região

“Questionado, o indivíduo relatou à equipe que já pertenceu a uma facção criminosa e que, no ano de 2019, se converteu (à religião) e abandonou o crime. Diante dos fatos, o mesmo foi encaminhando ao Distrito Policial, onde, após o registro da ocorrência, permaneceu preso e à disposição da justiça”, concluiu a Guarda novaodessense.

A GUARDA- Desde o final de 2023, graças à contratação de dez novos integrantes, a Guarda Civil Municipal de Nova Odessa é formada por 54 profissionais homens e mulheres (um recorde histórico), contando ainda com seis viaturas novas, armamento, equipamentos de proteção (como coletes) e uniformes novos e de última geração.

Esse investimento da Prefeitura na Guarda já traz resultados. Em 2023, a GCM prendeu que 46 indivíduos no ano passado, ou porque eram procurados pela Justiça ou em flagrante. Foram realizadas mais de 20,5 mil rondas, durante as quais foram feitas 2,3 mil abordagens. Do total de atendimento da Guarda, 186 foram denúncias de perturbação do sossego. Houve 2,4 mil Autos de Infração de Trânsito. A corporação ainda retirou do “mercado” 339 porções de drogas, apreendeu uma arma irregular e recuperou 22 veículos.