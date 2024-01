A Amazon.com.br apresenta sua terceira edição do Saldão do Cliente entre os dias 29 de janeiro e 02 de fevereiro, trazendo logo no começo do ano uma ótima oportunidade para que todos os clientes adquiram seus produtos favoritos com descontos exclusivos, bons preços e frete rápido pelo site e aplicativo da Amazon. O evento traz diversas ofertas em grandes marcas como Apple, Samsung, Pedigree, Funko, Tramontina, Omo e Vonder, além de preços especiais em categorias como livros, beleza, itens de casa e cozinha, esportes e moda.

“Trazemos uma vasta seleção de produtos com bons preços para que os clientes da Amazon.com.br já comecem o ano adquirindo seus produtos favoritos de diversas marcas com descontos atrativos”, comenta Juliana Sztrajtman, Diretora de Varejo da Amazon no Brasil. “Já estamos na terceira edição do Saldão do Cliente, oferecendo benefícios para todos os clientes. Para quem é membro Prime, a entrega é gratuita em produtos elegíveis, além de terem acesso a uma variedade de entretenimento de qualidade – tudo em uma assinatura única”, completa.

Confira destaques e descontos durante o Saldão do Cliente:

Descontos de até 60% em livros

Eletrônicos: ofertas em smartphones, Fones de ouvido, caixas de som e TVs das marcas Apple, Samsung, JBL, WAAW by Alok e LG;

ofertas em smartphones, Fones de ouvido, caixas de som e TVs das marcas Apple, Samsung, JBL, WAAW by Alok e LG; Informatica: ofertas em Notebooks, Monitores, Impressoras, Acessórios como mouse, teclado, headset das marcas Lenovo, Acer, Logitech, Multilaser e Epson;

ofertas em Notebooks, Monitores, Impressoras, Acessórios como mouse, teclado, headset das marcas Lenovo, Acer, Logitech, Multilaser e Epson; Beleza: ofertas em cuidados para o cabelo, skincare e maquiagem para as marcas Lola Cosmetics, Nivea, L’oreal e Maybelline;

ofertas em cuidados para o cabelo, skincare e maquiagem para as marcas Lola Cosmetics, Nivea, L’oreal e Maybelline; Casa: ofertas em organização e armazenamento, vasos e cachepôs e itens de decoração de marcas como Plasútil, MART, e Tramontina;

ofertas em organização e armazenamento, vasos e cachepôs e itens de decoração de marcas como Plasútil, MART, e Tramontina; Moda: descontos em roupas, calçados, malas e mochilas. Entre as marcas de destaque estão Samsonite e Havaianas;

descontos em roupas, calçados, malas e mochilas. Entre as marcas de destaque estão Samsonite e Havaianas; Esportes e lazer: ofertas em roupas esportivas, calçados esportivos, artigos para academia em casa e artigos para acampamento, com destaque para as marcas Uppercut, Fila, Umbro e Skechers;

ofertas em roupas esportivas, calçados esportivos, artigos para academia em casa e artigos para acampamento, com destaque para as marcas Uppercut, Fila, Umbro e Skechers; Ferramentas e construção: ofertas incluem acessórios para ferramentas elétricas e manuais, lustres e pendentes, e instalações de cozinha e banheiro, com destaque para as marcas Vonder, Bosch e Tramontina;

ofertas incluem acessórios para ferramentas elétricas e manuais, lustres e pendentes, e instalações de cozinha e banheiro, com destaque para as marcas Vonder, Bosch e Tramontina; Limpeza da casa: ofertas em sabão em pó, desinfetante, e limpeza geral das marcas Omo, Cif e Veja;

ofertas em sabão em pó, desinfetante, e limpeza geral das marcas Omo, Cif e Veja; Alimentos e Bebidas : descontos em alimentos, cafés, doces e snacks, e energéticos com destaque para as marcas Red Bull, 3 Corações, Baggio, e Hellmans;

: descontos em alimentos, cafés, doces e snacks, e energéticos com destaque para as marcas Red Bull, 3 Corações, Baggio, e Hellmans; Bebidas Alcoólicas: descontos em vinho, whisky, gin e vodka com destaque para as marcas Concha Y Toro, Tanqueray, Chivas e Ketel One;

descontos em vinho, whisky, gin e vodka com destaque para as marcas Concha Y Toro, Tanqueray, Chivas e Ketel One; Cozinha: ofertas em itens panelas, facas e tábuas e para mesa posta como: xícaras e canecas e tudo para café e chá de marcas como Tramontina, Brinox, Lyor e Wolff;

ofertas em itens panelas, facas e tábuas e para mesa posta como: xícaras e canecas e tudo para café e chá de marcas como Tramontina, Brinox, Lyor e Wolff; Entretenimento: ofertas em jogos de tabuleiro, brinquedos infantis, bonecas e brinquedos de montar com destaque para as marcas Galápagos, Candide, Barbie e Funko;

ofertas em jogos de tabuleiro, brinquedos infantis, bonecas e brinquedos de montar com destaque para as marcas Galápagos, Candide, Barbie e Funko; Pet: ofertas incluem ração e petiscos, brinquedos, produtos para higiene do pet, com destaque para as marcas Premier e Pedigree;

ofertas incluem ração e petiscos, brinquedos, produtos para higiene do pet, com destaque para as marcas Premier e Pedigree; Cuidados Pessoais: ofertas em suplementos, higiene pessoal e bucal com destaque para as marcas Integral Médica, Probiótica, Mais Mu, Rexona, Colgate;

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse Link, nossa sala de imprensa ou entre em contato pelo e-mail imprensa@amazon.com.