A Audible – preparou uma relação de títulos que contribuem para a ampliação da representatividade e quebra de estereótipos e preconceitos, com diversidade de vozes e histórias que enriquecem o catálogo de obras escritas e narradas por transexuais, permitindo que mais pessoas encontrem narrativas que reflitam suas próprias experiências e identidades. Um dos destaques desta relação é ‘O Grande Gatsby’, romance escrito por F. Scott Fitzgerald em 1925 e que foi narrado em português pelo ator Tarso Brandt com exclusividade para a Audible. Para o ator, a experiência de narrar um audiolivro trouxe uma nova perspectiva de interpretação. “Vivenciar histórias e personagens do ponto de vista de quem narra te faz estar onipresente na trama”, afirma. “Este foi um trabalho que ampliou meus horizontes profissionais, trazendo novas possibilidades e habilidades, o que certamente refletirá em projetos artísticos futuros”, afirma. Como ferramenta de empoderamento, a cultura caminha junto com a diversidade para o enriquecimento da expressão artística. Em comemoração ao Dia da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro, Tarso Brant – leitor e ouvinte assíduo de audiolivros – assina uma curadoria feita em parceria com a Audible Brasil com obras relacionadas à temática, demonstrando a importância em impulsionar a inclusão e reconhecimento dos espaços ocupados por essa comunidade. Eu sou o monstro que vos fala, escrito por Paul B. Preciado, Carla Rodrigues, narrado por Marun Reis – Duração: 1 hora e 52 minutos Transradioativa, escrito por Valéria Barcellos, narrado por Valéria Barcellos- Duração: 4 horas e 20 minutos Apenas uma garota, escrito por Meredith Russo, com tradução de Joana Faro, narrado por Stephany Custodi – Duração: 7 horas e 18 minutos O parque das irmãs magníficas, escrito por Camila Sosa Villada, narrado por Valéria Barcellos – Duração: 6 horas e 07 minutos O Grande Gatsby, escrito por F. Scott Fitzgerald, com tradução de Cristina Cupertino, narrado por Tarso Brant – Duração: 6 horas e 45 minutos Transliteraturas, escrito por Juliana Berlim, Jorge Marques, narrado por Nathiaga Borges – Duração: 9 horas e 13 minutos Melissa, escrito por Alex Gino, narrado por Charm Ananda – Duração: 3 horas e 30 minutos