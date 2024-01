Guarda recupera picape roubada em SB

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste recuperou

uma picape furtada, no Jardim Esmeralda na noite deste sábado (6). Ninguém foi detido na ação.

O caso começou por volta das 21h30 no meio do bairro, na rua Bauru.

A equipe GMs Edmílson, Sernajoto e Washington, terminou por localizar a picape Fiat Toro.

Por meio de pesquisa foi constatado que o veiculo havia sido furtado, no Jardim Pérola, na mesma cidade.

A ocorrência foi registrada no Plantão da Polícia e a picape foi entregue para a vítima.

