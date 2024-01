A primeira edição do Projeto “Guarda-Roupa do Amor”, realizada pela Prefeitura de Nova Odessa nos dias 25 e 26 de janeiro, entrou para a história como a maior ação social do gênero na história cidade. A entrega de milhares de peças de roupas e calçados provenientes da Receita Federal foi feita no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim das Palmeiras e contemplou centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Nos dois dias da ação, aproximadamente 2 mil pessoas passaram pelo CRAS, cuja equipe recebeu apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e do Setor de Trânsito. As roupas e tênis fizeram a alegria de adultos e de crianças, que tiveram a oportunidade de escolher cinco peças por família.

Foi necessário interditar a rua dos fundos do CRAS para que as pessoas pudessem se acomodar melhor, enquanto aguardavam chegar seu número de senha. Do lado de dentro, uma tenda foi colocada paralela ao prédio, para abrigar aqueles que já estavam esperando para ter acesso aos itens.

A diretora de Gestão Social e Cidadania da Prefeitura, Priscila Peterlevitz Leal, comemorou a ação destinada às famílias de menor poder aquisitivo. “Realizamos essa grande ação chamada ‘Guarda-Roupa do Amor’, com a doação de roupas e calçados que vieram da Receita Federal, atendendo famílias em situação de vulnerabilidade do município. Agradecemos a parceria de todos, principalmente dos colaboradores e das ‘meninas’ do CRAS, que trabalharam incansavelmente para melhor atender a população”, disse a gestora.

Somente no primeiro dia, quinta-feira, foram atendidas cerca de 830 pessoas. Os moradores beneficiados pela ação agradeceram. “É muito legal essa ação da Prefeitura, porque dá a chance de as pessoas sem condições adquirirem uma roupinha melhor. É gratificante pra todos nós”, disse dona Irani Souza.

“É muito boa, maravilhosa essa ação da Prefeitura e da Receita Federal, doando roupas boas, inclusive para as crianças. Agradeço o prefeito Leitinho e a diretora Priscila por essa oportunidade”, acrescentou Bruna Novaes. “Muito bacana essa ação social, com roupas doadas pela Receita Federal, pois vai beneficiar muitas famílias”, falou Roseli Silva dos Santos Rodrigues.

“Muita gente talvez não teve dinheiro para comprar (roupas e calçados) no final do ano, e essa ação vai ajudar bastante, principalmente o pessoal aqui do bairro”, finalizou Douglas Henrique.

1ª VEZ

A assistente social Cristina Bizoto, da Promoção Social, destacou que foi a primeira vez na história de Nova Odessa que a Prefeitura ofereceu uma ação social de tal porte, com mercadorias novas doadas pela Receita Federal.

“É muito interessante ver a felicidade das nossas famílias em situação de vulnerabilidade social – que são acompanhadas pela Diretoria de Gestão Social e Cidadania, CREAS e CRAS – pegando as roupas e agradecendo muito a equipe pelo trabalho realizado. Estamos muito felizes com essa ação e esperamos no futuro ter outras”, disse.

O secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Social, Eduardo Mota, comemorou a “grata surpresa de receber essa grande quantidade de peças apreendidas pela Receita Federal e poder distribuir às famílias de menor poder aquisitivo de Nova Odessa”.

“Foi muito importante essa ação, beneficiando centenas e centenas de famílias com itens novos cedidos pela Receitas Federal, que não podiam ser vendidos, apenas doados à população carente. Foi um grande sucesso essa primeira edição e esperamos ter a segunda em breve”, explicou.