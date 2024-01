Gruta Dainese recebe 1ª fase das obras de saneamento

As obras de saneamento da Gruta Dainese avançam com a execução da primeira fase do trabalho e intervenções na margem esquerda do córrego. Serão implantados mais de 2 mil metros de rede de esgoto, que vão elevar o índice de coleta e tratamento de esgoto da cidade e recuperar a condição natural da gruta.

“O cronograma está seguindo dentro das expectativas para que possamos alcançar a próxima etapa, que será a interligação da linha de recalque do Jardim da Paz à rede recém-construída, viabilizando que parte da obra já possa entrar em operação. Com o trabalho atualmente em trecho de asfalto, o cuidado é ampliado pois há diversas interferências”, explica o superintendente do DAE, Marcos Eduardo Morelli.

Mais notícias da cidade e região

As obras começaram com investimento de R$ 500 mil e contrapartida da empresa Loteamento Industrial Jair Zanaga para a instalação dos coletores finais do esgoto, desde a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Balsa até a Rua Florindo Cibin. Também já foram instalados coletores e emissários na região dos bairros Jardim da Paz, Parque da Liberdade e Parque Gramado.

A fase atual tem investimento total de R$ 8,5 milhões, sendo R$ 7,2 milhões do governo federal, por meio do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), e R$ 1,3 milhão do DAE. Ainda na margem esquerda, haverá a instalação de três EEEs (Estações Elevatórias de Esgoto) em linha, com investimento de R$ 1,2 milhão da autarquia.

Posteriormente, o alvo será a margem direita do córrego, com a instalação de coletores e a construção de uma nova ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) para tratar os resíduos dos bairros Morada do Sol, Parque das Nações e São Roque.