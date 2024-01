As inscrições para o 2º Torneio de Verão Esportes de Areia, evento promovido pela Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Esportes, foram encerradas após o preenchimento das 296 vagas disponibilizadas nas sete categorias. A competição acontece nos dias 24 e 25 de fevereiro, na Orla da Praia dos Namorados.

O evento vai reunir atletas de Americana e de outras 30 cidades, incluindo municípios da região, como Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Limeira, Campinas, Sumaré, Hortolândia, Paulínia e Piracicaba, e localidades mais distantes, como São José dos Campos, Ribeirão Preto, Bauru, Ipaussu e Betim. A inscrição será confirmada mediante a doação de um pacote de fralda RN por atleta.

“Estamos muito felizes com o engajamento do público na 2ª edição do nosso Torneio de Verão. Em uma semana as inscrições terminaram em todas as modalidades, com atletas de várias regiões, o que mostra o sucesso deste evento. A expectativa é a melhor possível, tenho certeza de que será uma grande festa, com lazer e entretenimento para as famílias”, celebra o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O torneio terá premiações em dinheiro e contará com as modalidades futevôlei masculino (estreante, iniciante e A+B), futevôlei misto, vôlei de praia masculino e feminino e vôlei de praia misto 4×4. A estrutura será composta por quatro quadras de areia, tenda de hidratação, mesa de frutas, arbitragem profissional, arquibancadas, praça de alimentação com food trucks e espaço kids.

As inscrições foram divididas da seguinte forma:

– Futevôlei Masculino (Estreante): 24 duplas

– Futevôlei Masculino (Iniciante): 24 duplas

– Futevôlei Masculino (A+B): 16 duplas

– Futevôlei Misto: 12 duplas

– Vôlei de Praia Masculino: 24 duplas

– Vôlei de Praia Feminino: 16 duplas

– Vôlei de Praia Misto 4×4: 16 equipes

Futevôlei

O 2º Torneio de Verão Esportes de Areia de Americana começará no dia 24 de fevereiro, sábado, com as disputas do futevôlei. O evento terá início às 8h, com a abertura e a entrega dos uniformes, e na sequência acontecerão os jogos das categorias masculino estreante (8h30), masculino iniciante (12h), misto (15h) e masculino A+B (16h30).

Cada equipe será composta por dois jogadores, e as premiações serão entregues da seguinte forma:

Masculino Estreante

1º ao 4º lugar: Troféus e brindes

Masculino Iniciante

1º lugar: R$ 500,00 + troféus e brindes

2º lugar: R$ 300,00 + troféus e brindes

3º lugar: R$ 200,00 + troféus e brindes

4º lugar: R$ 100,00 + troféus e brindes

Masculino A+B

1º lugar: R$ 1.000,00 + troféus e brindes

2º lugar: R$ 700,00 + troféus e brindes

3º lugar: R$ 400,00 + troféus e brindes

4º lugar: R$ 200,00 + troféus e brindes

Misto

1º ao 4º lugar: Troféus e brindes

Vôlei de praia

O torneio prossegue no domingo, 25 de fevereiro, com as disputas do vôlei de praia. A retirada dos uniformes também será feita às 8h, seguida pelos jogos das categorias misto 4×4 (8h30), masculino (12h) e feminino (16h).

No masculino e feminino, cada equipe será composta por dois jogadores, e as premiações serão entregues da seguinte forma:

Vôlei de praia masculino e feminino

1º lugar: R$ 1.000,00 + troféus e brindes

2º lugar: R$ 700,00 + troféus e brindes

3º lugar: R$ 400,00 + troféus e brindes

4º lugar: R$ 200,00 + troféus e brindes

Já no misto 4×4, cada equipe terá dois homens e duas mulheres, com as seguintes premiações:

Vôlei de praia misto 4×4

1º ao 4º lugar: Troféus e brindes