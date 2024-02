A presidente da Acino Juçara Rosolen bateu o pé

e parece que vem mesmo candidata a prefeita de Nova Odessa nas eleições deste ano. A notícia deste começo de semana é que ela conseguiu obter o comando do Novo, partido de direita liberal, para concluir o processo de candidatura.

Juçara chegou a ir para o PP com o vereador Cabo Natal (Avante), mas o grupo que ia se formando se desfez. Desde o começo de 2023 ela começou a se articular para realizar o sonho de ser candidata.

A cidade espera um conflito entre o atual prefeito Leitinho Schooder (PSD) e o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL). Outros nomes ensaiam vir para a disputa- o ex-secretário de Saúde de Bill Vanderlei Cocato (Republicanos) e o advogado Thiago Beroco (PT), que já foi candidato em 2020.

JR deve se espelhar no governador de Minas Gerais Romeu Zema, que também é do Novo e saiu do meio empresarial para ir para a política.

