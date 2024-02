Ludmilla compra igreja evangélica no Rio

Ludmilla comprou uma igreja evangélica no Recreio dos Bandeirantes

Rio de Janeiro, para a pastora Adriana Pereira. A esposa da cantora, Brunna Gonçalves, compartilhou a notícia em seus stories do Instagram nesta terça-feira (30). “Muitos conhecem a Ludmilla, mas poucos têm a dimensão do que é o coração dela e principalmente da sua fé e conexão dela com Deus”, disse a dançarina.

“Além de equipar toda igreja com o som de alta tecnologia, ontem ela comprou a igreja por completo!! Vocês têm noção do que é isso? É amar ao próximo mais do que a si mesmo e fazer com que a mensagem de Deus nunca deixe de ser alcançada por todos. Mais que isso, amar a Deus acima de qualquer coisa, razão ou circunstâncias. Cada dia mais me orgulho de você”, declarou Brunna.

“Obrigado por ter agarrado esse ministério, obrigado por tudo que você tem feito por nós, sou grata a Deus pela sua vida e por tudo que você está fazendo pela casa de oração”, escreveu a pastora.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Musa do Carnaval usa mesmo look de Juju Salimeni

A criadora de conteúdo sensual Bi Mejia, uma das mais bem pagas do OnlyFans e Privacy, vai estrear no Carnaval de São Paulo como destaque da Independente Tricolor. Para seu primeiro ensaio, ela apostou em um look usado por Juju Salimeni no ano passado. Bi arrematou a peça por R$ 12 mil do ateliê do estilista Kell Mendes, conhecido por vestir famosas.

“A Juju é minha inspiração desde adolescente. Assistia na TV e era referência de sensualidade e poder para mim. Usar a mesma fantasia é emocionante. Me deu sorte na avenida, vai ser meu amuleto para o Carnaval”, conta animada. “Assisti muitos vídeos dela sambando, pesquisei muitas fantasias que ela usou. Vou copiar bastante coisa”, assume.

Apesar de admirar o shape de Juju, a nova musa do Carnaval não busca um corpo musculoso como o dela. Bi Mejia mantém uma rotina de treino e dieta, mas sem exageros. Na reta final para o desfile, ela intensificou os exercícios. “Faço 10 treinos semanais, intercalados. E faço muito cardio, se é que me entendem”, completa rindo a modelo que admite ter libido alta.

“O ritmo no Sambódromo exige muita resistência, muito preparo. Precisei aumentar a carga de exercícios e o ritmo também. Confesso que no primeiro esquenta eu cansei muito, fiquei esgotada. Agora me sinto pronta. Fiz aulas de samba e estou evoluindo também. A estreia será em grande estilo”, promete.

Além do desfile, Bi Mejia aposta em vídeos proibidões nas suas plataformas adultas. Ela já fez um ensaio de Carnaval +18 e vai mostrar os bastidores da folia sem censura. “Vai ter muita pegação, inclusive com outras musas. Vou mostrar toda a minha intimidade e causar”, avisa.

Fotos: Adilson Marques / Edu Graboski / Divulgação

