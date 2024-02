ACIAS retoma reuniões do grupo de networking em novo dia

As reuniões do grupo de networking da ACIAS (Associação Comercial, Industrial

e Agropecuária de Sumaré) estão de volta e com novidades: a partir de agora, os encontros do grupo ACIAS ION, que aconteciam às segundas-feiras, serão realizados às terças-feiras.

E a primeira reunião do ano já tem data marcada. Será na próxima terça-feira, 6/2, de forma virtual. O horário continua o mesmo, das 7h30 às 8h45.

Felipe Alberto Verza Ferreira, presidente da ACIAS, explica que a mudança do dia das reuniões do grupo atende a um pedido dos integrantes. “A alteração foi feita de forma democrática e levou em consideração a opinião de todos. Com essa mudança, esperamos facilitar a participação de quem tinha dificuldade de estar presente nos encontros por conta dos compromissos às segundas-feiras”, comenta.

Apesar da pausa no calendário de reuniões, em função do recesso de final de ano, o grupo de gestores manteve o trabalho interno e discutiu melhorias para renovar a dinâmica do ACIAS ION ao longo de 2024. E para começar o ano com o time ainda mais alinhado e comprometido, na última segunda-feira, 29/1, integrantes e gestores participaram de uma verdadeira imersão que reforçou os valores, os objetivos, as estratégias e a metodologia do grupo ACIAS ION. O encontro foi realizado na ACIAS.

As reuniões do grupo ACIAS ION são gratuitas e abertas a todos os empresários, comerciantes e profissionais liberais interessados em fazer conexão com outras empresas. Os convidados não precisam ser associados à ACIAS.

Para participar de um dos encontros basta ingressar na reunião através de convites enviados pelos integrantes do grupo ou se inscrever diretamente na ACIAS, através do e-mail: acias@acias.com.br

