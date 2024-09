O time de handebol da categoria Sub-15 da Prefeitura de Nova Odessa foi campeão da Liga de Handebol de São Manuel no último sábado, dia 21/09/2024. A competição contou com a participação das cidades de Nova Odessa, São Manuel, Pratânia e Dois Córregos. As finais aconteceram em Pratânia, interior de São Paulo.

A equipe campeã é composta atualmente por Cailane, Deborah, Eloísa, Letícia Salustiano, Letícia Nogaroto, Luiza, Manuela, Maria Clara, Marina, Rebeca, Sarah, Sofia Gomes e Vitória. Fruto do trabalho semanal na Escolinha Municipal de Esportes da modalidade, a equipe aceita novas atletas a qualquer momento (veja como mais abaixo).

Ao longo da competição, o time de Nova Odessa mostrou força e consistência, vencendo todos os seus adversários de forma invicta. Na fase classificatória, as meninas novaodessenses bateram Pratânia por 21 a 20, São Manuel por 35 a 10 e Dois Córregos por 25 a 11, garantindo a liderança da tabela e de todo o campeonato.

Na semifinal, em mais um jogo contra São Manuel, Nova Odessa ganhou novamente – e conquistou uma vitória expressiva, por 34 a 15. Já na grande final de sábado, a equipe do técnico Roger Prado enfrentou novamente Pratânia, que havia derrotado por um placar apertado na fase de grupos. Mas, desta vez, o resultado foi ainda mais relevante: Nova Odessa venceu por 20 a 12, se tornando a campeã da competição.

Fala professor do Handebol

De acordo com o professor e responsável pelo time, “esta foi uma grande conquista para a equipe”. “Sinto-me muito feliz pela vitória das meninas e por conquistarmos juntos o título de 1º lugar na Liga de Handebol de São Manuel. Este título é resultado do trabalho em equipe, dedicação e comprometimento de todas as atletas durante os treinos e nos jogos”, afirmou Roger Prado.

O time já havia chegado perto da conquista em anos anteriores. Em 2022 e 2023, a equipe Sub-15 de Nova Odessa havia sido vice-campeã da Liga de São Manuel, e neste ano finalmente conseguiu alcançar o 1º lugar.

Com 26 gols no total, Deborah e Manuela foram as artilheiras do campeonato, mostrando garra, força e determinação em marcar pontos. A dupla, juntamente com Luiza, foi escolhida ainda para compor a “seleção do campeonato”, e receberam títulos de melhores atletas da competição pelos organizadores.

AS ESCOLINHAS DE ESPORTES

Atualmente, a Prefeitura de Nova Odessa disponibiliza aulas gratuitas de diversas modalidades em todos os quatro Ginásios Municipais de Esportes – localizados nos jardins Santa Rosa, Santa Luiza, São Manoel e São Jorge –, além de um novo local: o Oratório da Igreja Santa Josefina Bakhita, onde a Prefeitura passa agora a oferecer aulas de handebol.

As Escolinhas Municipais de Esportes contemplam desde crianças dos 6 anos até adolescentes de 17 anos, mas algumas atendem também adultos e até idosos. “Temos handebol, basquete, vôlei, futsal, futebol de campo, taekwondo, kung fu, judô, muay thai, luta de braço e caratê, além de atividades esportivas para a Melhor Idade, a partir dos 60 anos”, disse Renan Reis, secretário municipal de Esportes e Lazer.

Desde 2022, a Prefeitura mantém em seu site a tabela de horários e escolinhas das modalidades disponíveis em cada um dos ginásios municipais. A tabela pode ser consultada em https://www.novaodessa.sp.gov.br/secretarias/secretaria-de-esportes-e-lazer/diretoria-de-esportes. Os interessados devem procurar o professor da modalidade desejada no respectivo ginásio, no horário das aulas.

