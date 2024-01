Amor de Verão: happn revela 10 melhores cidades para encontrar um Crush

Época de calor, festas, férias e diversão, o verão é a época em que muitos brasileiros encontram a oportunidade perfeita para relaxar, viajar, explorar novos destinos e viver novas experiências amorosas.

Pensando nisso, o happn – aplicativo de namoro da vida real e um dos mais baixados do mundo – realizou um levantamento exclusivo durante a temporada de festas de fim de ano, revelando as 10 cidades brasileiras onde as pessoas estiveram mais engajadas em encontrar um amor de verão.

O ranking foi desenvolvido a partir da geolocalização das 10 cidades brasileiras que registraram mais Crushs, trocas de mensagens e cruzamentos entre usuários do happn desde o início do verão de 2023, até janeiro de 2024.

Veja o resultado a seguir:

1. São Paulo (SP)

2. Belo Horizonte (MG)

3. Rio de Janeiro (RJ)

4. Porto Alegre (RS)

5. Balneário Camboriú (SC)

6. Fortaleza (CE)

7. Recife (PE)

8. Santos (SP)

9. Salvador (BA)

10. Natal (RN)

“O levantamento destaca a diversidade do país, com cidades de diferentes regiões ocupando posições de destaque na lista. Seja em meio à agitação urbana de São Paulo, nas praias do nordeste e do sul, ou no encanto histórico de Salvador, a busca por um amor de verão está presente em todos os cantos do Brasil”, comenta Michael Illas, especialista em relacionamento do happn.

O levantamento também identificou o melhor horário para conseguir Crushes em cada uma das cidades. Curiosamente, Salvador é a única cidade da lista onde os usuários são mais ativos durante o período da manhã, sendo às 10h o horário com mais possibilidade de encontrar um Crush. Já nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Santos e Natal, o pico de combinações, cruzamentos e troca de mensagens acontece às 18h. No Rio de Janeiro, em Porto Alegre e Natal, o melhor horário para usar o happn é às 22h.

“O verão e as festas de fim de ano sempre trazem uma energia única e isso reflete diretamente na busca por conexões significativas. Os dados revelam a disposição dos brasileiros para aproveitar o melhor da estação e também a vontade de compartilhar esses momentos com alguém especial”, finaliza Michael.