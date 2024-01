Rio Branco vence na estreia (1-0): União fica no empate

O Rio Branco venceu na estreia do Paulistinha

jogando fora de casa contra a Penapolense. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Gustavo Brandão.

O União Barbarense empatou de 0x0 em SJRP na estreia, goleiro Maicon jogou bem, demonstrou passar confiança, o seu único problema é que ele acaba se adiantando por ser um goleiro ofensivo.

Segunda a ‘Central do União’, a zaga totalmente perdida, isso que a maioria do ano passado.

