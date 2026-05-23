Presidente da Câmara utilizou a tribuna para relatar problemas enfrentados pela população na rede municipal de saúde

O presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Hélio Silva (Cidadania), voltou a denunciar a falta de medicamentos nos postos de saúde do município durante a sessão ordinária realizada na terça-feira (19). Em discurso na tribuna, o parlamentar relatou problemas constatados nas fiscalizações que tem realizado nas unidades de saúde da cidade.

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Segundo o vereador, além da ausência de remédios, pacientes enfrentam dificuldades relacionadas à demora no atendimento, filas para consultas e exames, dificuldade no agendamento de procedimentos e especialistas, superlotação das unidades e falta de profissionais na rede pública de saúde.

Fala Hélio Silva

“Parece que em Sumaré o sofrimento da população virou paisagem. Para piorar, quando fui cobrar, fiscalizar e mostrar a realidade do nosso município nos postos de saúde, a prefeitura pediu para que os gestores das farmácias dos postos de saúde me barrassem para que eu não pudesse entrar e fiscalizar. É um direito desse vereador fiscalizar”, afirmou.

Hélio Silva também criticou a continuidade dos problemas mesmo após a recente troca no comando da Secretaria Municipal de Saúde. “Quem está na fila do posto de saúde não quer discurso bonito, propaganda bonita ou desculpas. Quer remédio, atendimento e respeito. Saúde não é favor, é obrigação do município”, declarou.

Durante a sessão, o presidente da Câmara exibiu um vídeo com reportagem da EPTV que mostra pacientes enfrentando a falta de insumos básicos e alimentação especial fornecidos pelo SUS em Sumaré, inclusive em casos com determinação judicial. Em um dos relatos apresentados na reportagem, um paciente afirma que precisou recorrer à esterilização caseira de uma sonda devido à falta do material fornecido pela rede pública municipal de saúde.