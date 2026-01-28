Henrique crava que 48º Batalhão da PM fica em Sumaré

Prefeito esteve com governador Tarcísio e menciona articulação para o Batalhão de Policiamento Militar permanecer em definitivo na cidade

Sumaré recebeu a notícia de que o 48º BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior) permanecerá definitivamente no município de Sumaré. O prefeito Henrique do Paraíso disse que a conquista é resultado direto da articulação política e institucional junto ao Governo do Estado de São Paulo, dialogando com o governador Tarcísio de Freitas e a Secretaria de Segurança Pública para assegurar que Sumaré não perdesse uma estrutura essencial para a proteção da cidade.

A permanência do batalhão representa mais segurança, maior presença policial, agilidade no atendimento das ocorrências e mais tranquilidade para as famílias sumareenses. A decisão impacta diretamente a qualidade de vida da população e reforça o compromisso do governo municipal com políticas públicas efetivas na área da segurança.

“Essa é uma vitória de Sumaré. Lutamos para que a cidade não fosse prejudicada e hoje podemos afirmar que o 48º BPM continuará aqui, cuidando da nossa gente”, destacou o prefeito Henrique do Paraíso.

