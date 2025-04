O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso (Republicanos), se reuniu nesta quarta-feira (16) com o deputado federal Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL) para tratar de temas estratégicos voltados ao crescimento econômico do município. O encontro contou com a presença do secretário de Cidadania, Tiago Agostinho, e do chefe de Gabinete e secretário de Comunicação, João Cleto.

Durante a reunião, foram debatidas propostas para geração de emprego e renda, fortalecimento do comércio local, incentivo ao setor empresarial e viabilização de novas parcerias que possam impulsionar o desenvolvimento da cidade.

“Estamos construindo um projeto sólido para o futuro de Sumaré. O diálogo com diferentes esferas de governo é essencial para atrair investimentos, criar oportunidades e melhorar a qualidade de vida da nossa população”, destacou Henrique do Paraíso.

O deputado federal Luiz Philippe ressaltou o compromisso com a cidade e o papel do Legislativo em apoiar os municípios. “Sumaré tem um grande potencial e merece atenção especial. Vamos trabalhar juntos para garantir recursos, destravar projetos e estimular iniciativas que tragam desenvolvimento para a cidade”, afirmou o deputado.